Das neue Whistleblower-Gesetz: Ja zur Zielsetzung, nein zur Umsetzung

Die beiden Autoren erachten es als besorgniserregend, dass Hinweise auf Gesetzesverstöße in Zukunft auf bloßen Verdacht hin, also ohne konkrete Beweise, erfolgen können.

Von Laurent Mosar und Bob Biver *

Vor einem Monat hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das Mitarbeiter schützt, die Missstände an ihrem Arbeitsplatz, sei es in der Privatwirtschaft oder in öffentlichen Verwaltungen, melden. Dass Whistleblower vor Repressalien geschützt werden müssen, liegt auf der Hand. Ohne ihren Mut, Verfehlungen publik zu machen, kämen viele Vergehen nie an die Öffentlichkeit und könnten folglich auch nicht geahndet werden.



Whistleblower sind keine Denunzianten. Sie decken Missstände auf, die der Gesellschaft großen Schaden zufügen können. Ihnen geht es um fundamentale Werte, die es zu schützen gilt und für die man kämpfen muss. Dafür nehmen sie oft hohe Risiken in Kauf. Es geht um Meinungsfreiheit und somit letztendlich um unseren Rechtsstaat. Echtes Whistleblowing ist eine Handlung mit einem positiven Motiv, mit einem positiven Menschen- und Gesellschaftsbild.

Die CSV steht daher voll hinter der Zielsetzung des neuen Gesetzes. Doch die Art und Weise, wie die EU-Richtlinie umgesetzt wurde, lehnen wir vehement ab!

Eine fristgerechte Umsetzung der Richtlinie hätte der Reputation des Landes nach der Luxleaks-Affäre gutgetan.

Zum einen kommt das Gesetz viel zu spät. Die EU-Richtlinie, die mit dem am 2. Mai verabschiedeten Text endlich in nationales Recht umgesetzt wurde, stammt bereits aus dem Jahr 2019. Die Regierung hatte also reichlich Zeit, um die Direktive umzusetzen. Doch sie hat den nationalen Text erst im Februar 2022 auf den Instanzenweg geschickt, dies nachdem Luxemburg einen Monat zuvor wegen der verschleppten Umsetzung eine Verwarnung von der Europäischen Kommission kassiert hatte. Ein konkretes Regelwerk für Whistleblower zu einem früheren Zeitpunkt wäre ein deutliches Signal an die internationale Staatengemeinschaft, vor allem aber an die europäischen Partnerländer gewesen, dass Luxemburg das Problem sehr ernst nimmt. Eine fristgerechte Umsetzung der Richtlinie hätte der Reputation des Landes nach der Luxleaks-Affäre gutgetan!

Weit über das Ziel hinaus

Und als sie endlich lieferte, wurde die Regierung dem Geist der EU-Richtlinie nicht gerecht. Als wolle sie ihr zögerliches Handeln wieder wettmachen, lieferte sie einen Text, der weit über die EU-Direktive hinausgeht, und über das eigentliche Ziel hinausschießt. Auf Luxemburgisch würde man wohl sagen: „Se hunn d’Ham an der Mëllech gekacht.“

Auch wenn wir als CSV die Zielsetzung des Whistleblower-Gesetzes nachdrücklich begrüßen, so lehnen wir doch die Art und Weise, wie die EU-Richtlinie umgesetzt wurde, ab und haben deshalb gegen das Gesetz gestimmt.

Die CSV steht mit ihrer Kritik nicht allein. Zahlreiche Gutachter und andere Organisationen haben ebenfalls auf das Problem aufmerksam gemacht. Als CSV hätten wir uns gewünscht, dass die Regierung bei der Umsetzung möglichst nah am europäischen Text bleibt. Das Argument, dass Luxemburg wegen der Luxleaks-Affäre eine ganz besondere Verantwortung trägt, ist fadenscheinig. Auch der Hinweis auf die Jurisprudenz des Europäischen Gerichtshofs und des europäischen Menschenrechtsgerichtshofs steht auf wackeligen Füßen, denn Urteile können bekanntlich zu jeder Zeit durch andere ersetzt werden.

Das Argument, dass Luxemburg wegen der Luxleaks-Affäre eine ganz besondere Verantwortung trägt, ist fadenscheinig.

Der nationale Text greift tiefgreifend in unser allgemeines Recht ein, vom Zivil- über das Straf- bis hin zum Verwaltungsrecht. Anstatt die Regeln, die bereits in unserem Rechtssystem angelegt sind, zu harmonisieren, wird einmal mehr ein neues Dispositiv geschaffen, das noch dazu unpräzise und in vielen Punkten sehr vage ist. Es bleiben daher viele Fragen hinsichtlich der Kompetenzen sowie hinsichtlich der vorgesehenen zivilen, administrativen wie auch strafrechtlichen Sanktionen offen.

Gefahr des Denunziantentums

Besonders besorgniserregend ist, dass Hinweise auf Gesetzesverstöße in Zukunft auf bloßen Verdacht hin, also ohne konkrete Beweise, erfolgen können. Die Hinweisgeber können sogar anonym bleiben. In dem Punkt geht das luxemburgische Gesetz eindeutig über die EU-Richtlinie hinaus, die keine Anonymität kennt. Das luxemburgische Whistleblower-Gesetz ebnet den Weg zum Denunziantentum! Und genau das wollen wir nicht, und deshalb tragen das Gesetz auch nicht mit.

Der ursprüngliche Text ging sogar noch weiter. Der sah vor, dass auch das verbriefte Berufsgeheimnis einiger Berufsgruppen – etwa der Anwälte – unter den Anwendungsbereich des Gesetzes fällt. Zum Glück musste die Regierung dieses Vorhaben wegen der vehementen Kritik von allen Seiten zurücknehmen.

Doch auch in der finalen Version, die nun vom Parlament verabschiedet wurde, ist der Anwendungsbereich zu weit gefasst. Denn jeder Verstoß gegen das allgemeine Recht wird erfasst, unabhängig von der Schwere der Zuwiderhandlung. Der Gesetzestext geht auch in diesem Punkt weit über das hinaus, was die europäische Richtlinie vorsieht!

Ja, es sind Schutzmechanismen in dem Text vorgesehen und vermeintliche Whistleblower, die das Gesetz missbrauchen und unbegründet Hinweise geben, müssen mit Strafen rechnen. Doch das reicht nicht. Die Anwaltskammer hat in ihrem Gutachten ausdrücklich auf diese Gefahr hingewiesen und die Regelung als „Freifahrtschein“ für Denunzianten angeprangert.

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Zu den genannten Schwächen des Whistleblower-Gesetzes kommen noch die negativen Auswirkungen auf unsere Wirtschaft hinzu. Seit Jahren beklagen sich die Unternehmen über den hohen Verwaltungsaufwand, mit dem sie tagtäglich konfrontiert sind, und fordern, zu Recht, einen Abbau der Bürokratie.

Mit dem neuen Gesetz kommt allerdings eine weitere administrative Hürde auf sie zu. Die neuen Prozeduren werden vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen zusätzlich belasten. Denn sämtliche Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen, fallen unter das Gesetz. Neben dem Zeitaufwand und den zusätzlichen Kosten stellt auch die komplizierte Umsetzung der Prozeduren eine Herausforderung für sie dar.

Den Verantwortlichen in den Betrieben und ihren Mitarbeitern wird sehr viel abverlangt, da sie den Inhalt des Gesetzes gar nicht, oder nur ansatzweise kennen. Es könnte zu einem ähnlichen Durcheinander kommen, wie beim „régistre des bénéficiers effectifs“, dessen Umsetzung zahlreiche gemeinnützigen Vereinigungen völlig überforderte. Sie wurden überrumpelt und wussten nicht recht, was sie tun mussten, um den neuen Regelungen gerecht zu werden.

Informationskampagne für die Betriebe

Es ist daher unerlässlich, dass alle involvierten Ministerien, zusammen mit den Berufskammern und den Unternehmensverbänden, so schnell wie möglich eine Informationskampagne ausarbeiten, um die Betriebe bestmöglich über die neuen Herausforderungen aufzuklären, die das Whistleblower-Gesetz an sie stellt. Nur so können sie sich rechtzeitig mit den zusätzlichen Auflagen vertraut machen und angemessen darauf reagieren.

Die CSV hatte eine dementsprechende Motion im Parlament eingebracht, die allerdings mit den Stimmen der Mehrheit und der Piraten abgeschmettert wurde.

Wir brauchen ein Whistleblower-Gesetz, das den Schutz der Informanten garantiert. Wir brauchen aber kein Gesetz, das über dieses Ziel hinausschießt und die Unternehmen zusätzlich belastet. Wir brauchen eine juristische Grundlage, die vom gesunden Menschenverstand diktiert wurde und dem Denunziantentum nicht Tür und Tor öffnet. Dafür stehen wir, dafür steht die CSV!

* Laurent Mosar ist CSV-Abgeordneter und Finanzschöffe der Stadt Luxemburg; Bob Biver ist Rechtsanwalt und Präsident des Association luxembourgeoise des candidats-notaire.

