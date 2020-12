Das Krisen-Christfest 2020: Eine Frage der Einstellung

Dass sie das Fest der Familie nicht wie sonst mit Ihren Lieben feiern können, belastet viele Menschen. Doch auch in Corona-Zeiten kann Weihnachten fröhlich sein.

Und, wie feiert Ihr die Weihnachtstage? Bei der Frage muss das junge Paar nicht lange überlegen. „Essen. Und schlafen. Und essen. Und schlafen ... Viel schlafen ... Und die Star-Wars-Reihe zu Ende gucken“, erzählt sie. Beide sind in den vergangenen Jahren viel umhergezogen, haben Eltern, Geschwister und Verwandte besucht, sind zur Christmette in der vollen Kirche gegangen. Doch in diesem Jahr mummeln sie sich zu zweit in ihrer Wohnung ein.

Es ist passiert, was vor ein paar Wochen noch kaum jemand für möglich gehalten hätte: Die Corona-Weihnacht 2020 wirft weltweit die Pläne von Millionen Menschen über den Haufen, die gehofft hatten, wenigstens in diesen Tagen zusammenkommen zu können, das Fest der Familie gemeinsam feiern zu können ...