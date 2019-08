Das Geschäft mit den Arzneimitteln

Die Ursachen für den Medikamentenmangel sind zahlreich und auch politisch bedingt – eine Analyse.

Lieferengpässe bei Medikamenten beschäftigen nicht nur unsere Nachbarländer. Auch in Luxemburg trat in den vergangenen vier bis fünf Jahren immer häufiger die Situation auf, dass verschiedene Präparate nicht verfügbar waren – unabhängig von der Jahreszeit das ganze Jahr über. Dahinter verbergen sich ökonomische Entwicklungen und komplizierte Verfahren, die nicht zuletzt auf politischen Eingriffen in den Markt gründen.



Die Situation hat sich zuletzt zugespitzt: Ende Juli hatte die „Agence belge des médicaments eine Liste mit 497 Medikamenten veröffentlicht, die nicht mehr erhältlich sind, darunter Antibiotika, Krebsmittel und Mittel gegen Bluthochdruck ...