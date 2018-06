Demnächst soll Luxemburg das Arbeitslosengeld für alle Grenzgänger übernehmen, die ihren Job verlieren. „Das geht nicht“, sagt Beschäftigungsminister Nicolas Schmit und schreibt einen geharnischten Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Demnächst soll Luxemburg das Arbeitslosengeld für alle Grenzgänger übernehmen, die ihren Job verlieren. „Das geht nicht“, sagt Beschäftigungsminister Nicolas Schmit und schreibt einen geharnischten Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Beschäftigungsminister Nicolas Schmit (LSAP) ist „not amused“. In einem vier Seiten langen Brief an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker macht er seinem Ärger Luft. Die geplante europäische Neuordnung beim Arbeitslosengeld würde Luxemburg arg in Bedrängnis bringen. Die Fortschritte, die in den vergangenen Jahren bei der Adem erzielt wurden, würden wieder zunichte gemacht. Zudem würde die Reform zu einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung führen.



Worum geht es? In der Sprache der EU-Technokraten geht es um den Entwurf einer „Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit“ ...