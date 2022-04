Je nach Verdienst ist es möglich, bis zu 84 Euro im Monat als Beihilfe zu bekommen. Diese wurde anstelle der zweiten Lohnerhöhung eingeführt.

Bis 84 Euro pro Monat

Das erhalten Sie 2022 an Steuergutschriften

(jwi) - Der neue Steuerkredit „Energie“ soll die aktuell hohen Energiepreise bei den Endverbrauchern kompensieren, zumindest teilweise. Am vergangenen Donnerstag kündigten die Regierung, Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter das Unterstützungspaket an. Es sieht vor, dass Arbeitnehmer sowie Rentner von August bis März 2023 eine monatliche Steuergutschrift anstelle einer zweiten Lohnerhöhung erhalten.

Der monatliche Betrag hängt von dem monatlichen Bruttoeinkommen ab. Je mehr man verdient, desto weniger kriegt man als Gutschrift. Die Beiträge sind nach einer Skala gestaffelt.

Somit bekommt jeder, der zwischen 78 Euro oder 3.667 Euro im Monat verdient - das sind bis zu 44.000 Euro im Jahr - den Höchstbetrag von 84 Euro pro Monat ausbezahlt. Personen mit einem Jahreseinkommen mit mehr als 8.334 Euro im Monat oder 100.000 Euro im Jahr, haben keinen Anspruch auf eine Gutschrift. Alle Steuergutschriften sind steuerfrei.

Anders als bei der am Freitag in Kraft getretene Lohnindexierung. Die Gehälter und Renten waren am 1. April um 2,5 Prozent angestiegen. Die anfang des Jahres prognostizierte zweite Indexerhöhung wurde auf das kommende Jahr verschoben - trotz starkem Gegenwind der OGBL.

Für die Gewerkschaft gehen die aktuellen Maßnahmen nicht weit genug. In einer Mitteilung am vergangenen Wochenende sprach sie von Täuschung seitens der Regierung und des Patronats. Die Verbraucherpreise stiegen im März indes auf 7,5 Prozent - ein neuer Rekord.

830 Millionen Euro vom Staat

Mehr als 830 Millionen Euro sollen die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen kosten. Abgesehen von den Steuergutschriften werden die Mieten bis Ende des Jahres eingefroren und weitere Mietzuschüsse ausgestellt. Außerdem wird es staatliche Beihilfen geben, um den Preis für Heizöl, Benzin sowie Diesel bis Ende Juli um 7,5 Cent zu senken.

Die steigende Kraftstoff- und Gaspreise haben wegen der Corona-Pandemie zu einem starken Anstieg der Inflation geführt. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor mehr als einem Monat hat sich die Lage noch weiter verschärft.

