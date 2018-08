Nach fünfzehn Jahren an der Macht muss die DP 1984 wieder in die Opposition. Die Sozialisten sind der Wahlsieger und drängen zurück in die Regierungsverantwortung. Bei den Parlamentswahlen betritt aber auch ein politischer Neuling die Bühne.

Das Comeback der Sozialisten

Steve BISSEN

Nach einer herben Niederlage bei den vorangegangenen Wahlen und dem damit verbundenen Gang in die Opposition meldet sich die LSAP bei den Nationalwahlen 1984 eindrucksvoll zurück ...