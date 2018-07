Das blaue Wunder

Elternurlaub plus, Steuererleichterung und eine Verwaltungsakademie. Diese Punkte aus ihrem Wahlprogramm hatten die Verantwortlichen der DP schon im Vorfeld bekannt gegeben. Am Sonntag wird der Schleier beim Parteitag dann endgültig gelüftet.

Elternurlaub plus, Steuererleichterung und eine Verwaltungsakademie. Diese Punkte aus ihrem Wahlprogramm hatten die Verantwortlichen der DP schon im Vorfeld bekannt gegeben. Am Sonntag wird der Schleier beim Parteitag dann endgültig gelüftet.

Bereits vor gut einer Woche hatten die DP-Verantwortlichen erste Einblicke in das liberale Wahlprogramm gewährt. Medienwirksam gab es vorab einige Leckerli: Ein verlängerter Elternurlaub und weitere Steuererleichterungen sollen die Wähler dazu bringen, am 14. Oktober ihre Kreuzchen auf der Liste der DP zu machen. Und weil „es dem Land gut geht“, wie Generalsekretär Claude Lamberty betont, darf man am Sonntag beim Parteitag im Tramsschapp mit weiteren Wohltaten rechnen.



Der Partei geht es derweil nicht ganz so gut, zumindest, wenn man den Umfragen Glauben schenkt ...