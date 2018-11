Das blaue Luftschloss

Die DP gaukelt den Bürgern vor, auf dem Immobilienmarkt etwas bewegt zu haben.

In der Rede zur Lage der Nation von Xavier Bettel wohl nicht zufällig ausgespart, in der Vorwahlzeit dann zum Zwecke vielversprechender Wahlkampfparolen aufgegriffen, hatte man bei der DP wohl darauf gehofft, das Thema Wohnungsbau jetzt unbemerkt wieder in der Regierungsschublade für die Dossiers mit einer besonders großen Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit verschwinden lassen zu können ...