„Das aktuelle Indexsystem ist eine Gefahr für unsere Wirtschaft“

Eine Arbeitszeitverkürzung und ein Festhalten am aktuellen Indexsystem hält die Handelskammer für den falschen Weg. Die Sorgen der Betriebe wachsen.

Simone MOLITOR

Es fehlt an qualifizierten Arbeitskräften, Luxemburg verliert als Wirtschaftsstandort an Attraktivität, das Indexsystem macht den Betrieben zu schaffen, die Energie-, Rohstoff- und Arbeitskosten steigen. Dies sind nur einige der Hürden, die Unternehmen aktuell kaum noch überwinden können. „Wir machen uns viele Sorgen“, sagte Carlo Thelen, Generaldirektor der Chambre de Commerce, während einer Pressekonferenz am Donnerstag. Anders als sonst will die Handelskammer diesmal bereits im Vorfeld der Parlamentswahlen mit den Parteivertretern Kontakt aufnehmen, um über die Bedürfnisse und Ängste der Betriebe sowie mögliche Lösungen zu reden.

Politischer Mut ist jetzt nötig, um die strukturellen Probleme anzugehen, die es schon vor den Krisen gab. Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer

„Neben den aktuellen Krisen haben wir mit strukturellen Problemen zu kämpfen, die es auch vorher schon gab. Politischer Mut ist nun nötig, um diese Probleme anzugehen, die bislang vielleicht durch eine hohe Konjunktur etwas getarnt werden konnten, jetzt aber immer mehr zum Vorschein kommen und unseren Betrieben große Sorgen bereiten“, gab Thelen zu bedenken. Die Handelskammer hat die Anliegen der Unternehmen zusammengetragen und 30 konkrete Vorschläge ausgearbeitet. Sie sollen eine Art strategischer Kompass für prioritäre und wirtschaftsfreundliche Aktionen sein.

Nur noch eine Indextranche pro Jahr

Die hohe Inflation sei nicht erst seit dem Krieg ein Problem. Getrieben werde sie insbesondere durch die Indexierung. Die neusten Prognosen des Statec hätten ergeben, dass sich eine dritte Indextranche für dieses Jahr und weitere für 2024 ankündigen, „während parallel verschiedene Maßnahmen auslaufen, die die Inflation etwas bremsen sollten“. Die Handelskammer spricht sich für eine Modulierung des Indexsystems aus, die nur eine Indextranche pro Jahr bedeuten würde.

Wir müssen darüber diskutieren, wie pervers das aktuelle Indexsystem ist. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Carlo Thelen, Direktor der Handelskammer

Der Direktor der Handelskammer geht unterdessen davon aus, dass bereits im März eine nächste Tripartie-Runde einberufen wird, um zu besprechen, wie diese dritte Indextranche, wie von der Regierung versprochen, kompensiert werden könnte. „Es muss schnell Klarheit geschaffen werden“, fordert Thelen, der nur einen Weg über die Sécurité sociale sieht. „Wir müssen darüber diskutieren, wie pervers das aktuelle Indexsystem ist. Es ist sozial ungerecht, nicht mehr zeitgemäß und eine große Gefahr für unsere Wirtschaft“, so Thelen mit Nachdruck.

Generelle Arbeitszeitverkürzung im aktuellen Kontext nicht realistisch

Die Diskussion um eine generelle Arbeitszeitverkürzung stößt ihm ebenfalls bitter auf. Im aktuellen Kontext sei sie nicht realistisch. „Durch neue Urlaube ist die Arbeitszeit sowieso schon heruntergegangen. Weiter darüber zu reden, ist komplett gegenteilig zu dem, was man in einer Wirtschaft machen müsste, in der nicht genügend Arbeitskräfte sind.“ Die Generation Z - Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind - habe eine andere Einstellung zur Arbeit und Lebensqualität, stellte Thelen fest, weshalb über andere Modelle nachgedacht werden müsse. Damit meinte er eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation, „und nicht unbedingt eine generell auferlegte Arbeitszeitverkürzung, die für jeden Sektor und jeden Betrieb gilt“.

Fünf Entwicklungen stuft die Chambre de Commerce als unbedingt notwendig ein: Aufbau eines attraktiven Ökosystems für innovative Unternehmen; im Kampf um Talente an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen; die Kosten für den Zugang zu Energie und Rohstoffen sichern und begrenzen; die Kosten für Unternehmen mäßigen sowie die Digitalisierung der Unternehmen und den energetischen Wandel vorantreiben.



Christel Chatelain, Direktorin für Wirtschaftsangelegenheiten, und Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer, haben Broschüren vorgestellt, die als Referenzdokument für die öffentliche Debatte und den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern dienen sollen. Foto: Michel Zavagno

Um diese Ziele zu erreichen, hat die Handelskammer sechs thematische Broschüren ausgearbeitet, die zwischen Februar und Mai veröffentlicht werden. Mit den darin enthaltenen Forderungen und Empfehlungen werden die politischen Parteien unter anderem während drei Rundtischgesprächen konfrontiert, „um zu sehen, welche Lösungen sie vorschlagen, um unsere Wirtschaft nach vorne zu bringen“.

Kampf um dringend benötigte ausländische Talente

Bereits erhältlich ist ein Themenheft mit dem Titel „Développer tous les talents au sein d’un marché du travail attractif, performant et ouvert“. „Obwohl wir in schwierigen Zeiten leben, werden immer noch Arbeitskräfte gesucht. Viele Betriebe haben Schwierigkeiten, Talente zu finden“, stellte Thelen fest, der auch nicht verstecken wollte, dass manche Sektoren gezwungen seien, Personal abzubauen. In den meisten gebe es aber weiterhin eine Nachfrage, versicherte er.

Obwohl wir in schwierigen Zeiten leben, werden immer noch Arbeitskräfte gesucht. Carlo Thelen

Um die Rekrutierung von ausländischen Talenten zu fördern, regt die Chambre de Commerce unter anderem die Schaffung einer einheitlichen mehrsprachigen Plattform an, um die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen, Arbeitnehmern, Studenten und Forschern zu erleichtern. In Luxemburg selbst gelte es, die Lehrlingsausbildung auf allen Bildungsebenen zu fördern und die Kofinanzierung der betrieblichen Weiterbildung aufzuwerten.

