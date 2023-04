Trotz eines Plus von drei Prozent im Jahr 2022 machen sich die Luxemburger Milchproduzenten Sorgen - 2023 deutet sich laut ihnen eine Abwärtsspirale an.

„Es droht eine Abwärtsspirale“

Deswegen geraten die heimischen Milchproduzenten unter Druck

Florian JAVEL Trotz eines Plus von drei Prozent im Jahr 2022 machen sich die Luxemburger Milchproduzenten Sorgen - 2023 deutet sich laut ihnen eine Abwärtsspirale an.

Eigentlich gäbe es keinen Grund zur Beunruhigung: 2022 verbuchten die heimischen Milchproduzenten ein Plus von drei Prozent - eine Premiere seit Anbeginn der jährlichen Kostenrechnung vom „Luxembourg Dairy Board“ (LDB). „Wir könnten eigentlich sagen: alles gut, Ziel erreicht, jetzt, wo wir einen kostendeckenden Milchpreis erreicht haben“, gibt auch der Präsident der Luxemburger Milcherzeuger dem „Luxemburger Wort“ gegenüber zu.

Und dennoch leben die heimischen Milchproduzenten in Sorge. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag gab das LDB die Gründe dafür bekannt: „In Luxemburg verzeichneten wir im Januar 2023 einen Preisrückgang von 2,48 Cent pro Kilogramm und im Februar 2023 3,89 Cent pro Kilogramm gegenüber Dezember 2022“, heißt es in einem veröffentlichten Schreiben an Landwirtschaftsminister Claude Haagen - eine Entwicklung, die nicht zu unterschätzen sei.

Laut den Milchbauern könnten sich die Rückgänge in den kommenden Monaten weiter fortsetzen und eine Abwärtsspirale, „die uns Produzenten stark unter Druck setzt“, mit sich bringen, heißt es weiter in dem Schreiben. „Bleiben die Preise weiter niedrig, müssen wir dieses Jahr mit einem Minus rechnen: Das ist schlecht“, gesteht Diderrich.

Der freiwillige Lieferverzicht soll den Produzenten Abhilfe leisten

Die Gründe für die Negativspirale sind bekannt: hohe Milchanlieferungen und Nachfragerückgang. Einfach gesagt: Es wird mehr produziert und weniger gekauft. Ebenso hohe Produktionskosten aufgrund der globalen Situation machen den Bauern Probleme. „Wird jetzt einer erneuten Krise nicht vorgebeugt, werden die Hofausgaben einen neuen Rekord erreichen“, warnt das LDB. Es sei wichtig, rechtzeitig zu handeln, um große Marktverwerfungen zu verhindern.

Bleiben die Preise weiter niedrig, müssen wir dieses Jahr mit einem Minus rechnen: Das ist schlecht. Guy Diderrich, Präsident des LDB

Die Lösung dafür: Das Inkrafttreten eines freiwilligen Lieferverzichts - so fordern es zumindest die Milchbauern „und das schon seit fast zehn Jahren“, wie Diderrich weiter anmerkt. Durch eine solche Maßnahme würden Betriebe, die ihre Milchproduktion freiwillig drosseln, entschädigt werden und „der Markt wieder ins Gleichgewicht kommen“. Ein Instrument, das 2016 von der EU-Kommission bereits umgesetzt wurde und in der Gemeinsamen Marktorganisation (GMO) verankert ist.

Auch wenn den Konsumenten potenziell bis zum Sommer niedrigere Milchpreise erwarten, so könnte sich der Preis wieder im Sommer stabilisieren, erklärt Diderrich. Nichtsdestotrotz sei es notwendig, jetzt zu handeln: „Die Krisen der Vergangenheit haben gezeigt, dass eine zu späte Reaktion den EU-Milchmarkt und die Milchproduzenten sehr teuer stehen kommen.“

Allgemeine Forderungen der Milchbauern - Kostendeckender Milchpreis - Stärkung der Position des Landwirts in der Wertschöpfungskette der Milch - Erwirtschaftung des Einkommens der Milchviehbauern vorrangig aus dem Verkauf der Milch und nicht aus staatlichen Prämien - Gezielte Förderung der kleinen und mittleren Familienbetriebe

