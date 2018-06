"Dann knallt es"

Ein Miteinander von Umweltschutz und Landwirtschaft, geht das überhaupt? Auch wenn der Weg vom Konflikt zum Kompromiss möglich ist - Robert Habeck weiß, dass man harte Debatten vorprogrammiert sind.

Marc SCHLAMMES Ein Miteinander von Umweltschutz und Landwirtschaft, geht das überhaupt? Auch wenn der Weg vom Konflikt zum Kompromiss möglich ist - Robert Habeck weiß, dass man harte Debatten vorprogrammiert sind.

Nebeneinander oder gar gegeneinander statt miteinander: Immer wieder stehen sich Landwirtschaft und Umweltschutz geradezu unversöhnlich gegenüber. Um für mehr Miteinander zu werben, lud Umweltministerin Carole Dieschbourg zur Gesprächsrunde „Umweltschutz als neues Geschäftsmodell für die Landwirtschaft“ und konnte auf prominente Unterstützung zählen: Robert Habeck stellt sich seit 2012 in Schleswig-Holstein der Herausforderung, die Bauern mit ihrer natürlichen Umgebung zu versöhnen, ist der 48-jährige Grünenpolitiker doch Landwirtschafts- und Umweltminister in Personalunion.

Prominente Unterstützung: Umweltministerin Carole Dieschbourg hatte den deutschen Grünen-Chef Robert Habeck bei der Gesprächsrunde zum Thema Landwirtschaft und Umweltschutz an ihrer Seite. Foto: Steve Eastwood

Robert Habeck, dem Konfliktfeld zwischen Umweltschutz und Landwirtschaft haben sie die Zusammenlegung der Ressorts entgegen gesetzt. Ist dieses Modell Erfolg versprechend?



Das zu beurteilen überlasse ich anderen. Viele Dinge lassen sich aber anders lösen. Ich schaue dabei auf die Bundespolitik in Deutschland. Da bewegt sich gar nichts, die Politik zwischen Agrar- und Umweltressort ist wie gelähmt. In Schleswig-Holstein hingegen sind die Widersprüche in einem Haus vereint. Da wird stundenlang mit den verschiedenen Interessenvertretern diskutiert und am Ende gibt es Lösungen. Diese Lösungen geben nicht jedem voll recht, wir erzielen jedoch einen stabilen Konsens für den nächsten Schritt. Für mich selbst habe ich viel über Konfliktlösungen gelernt und ich glaube, dass dies der härteste gesellschaftliche Konflikt ist, weil eben auch viele Emotionen mitspielen.



Sie sagen, Sie haben viel gelernt: Welche Rezepte haben Sie angewandt, um voranzukommen? Immerhin ist Schleswig-Holstein ein landwirtschaftlich geprägtes Bundesland.



An einem Beispiel habe ich viel gelernt. Vor ungefähr fünf Jahren gab es starke Proteste der Bauern, weil ich ihnen Flächen wegnahm, die sie intensiv bewirtschafteten. Ein Landwirt hat mich mit dem Vorwurf konfrontiert, ich sei schuld, dass er keinen Weizen mehr produzieren könne und Menschen in der Welt hungern müssten. Das hat mich betroffen gemacht und ich habe ihm erwidert, ob wir denn alle Naturflächen opfern müssten. So wie der Bauer daraufhin meinte, dass wir schon ein Stück Umwelt bräuchten, habe ich ihm klar gemacht, dass wir auch ein Stück Landwirtschaft bräuchten. Daraus ergab sich letztlich der Kompromiss: Beide Seiten stellten fest, dass es keine zwei verschiedenen Wahrheiten gibt. Vielmehr müssen wir die Interessen dahinter wahrnehmen: So wie die Landwirte ihre Familien ernähren wollen, will ich die Umwelt schützen. Wenn ich den Bauern dafür Flächen wegnehme, muss ich ihnen etwas geben, entweder höhere Preise oder staatliche Zuwendungen. Doch so lange beide Seiten das nicht verinnerlichen, knallt es.



Kurz-Biografie Robert Habeck, 48 Jahre, ist derzeit einer der angesagtesten deutschen Politiker. Dabei kommt er erst spät mit der Politik in Berührung, macht sich als Schriftsteller einen Namen (u. a. mit den Romanen „Der Schrei der Hyänen“ (2004) und „Unter dem Gully liegt das Meer“ (2007)). Seine politische Laufbahn bei den Grünen nimmt 2009 Fahrt auf, als er in den Landtag in Schleswig-Holstein einzieht. Nach den Wahlen 2012 steigt Habeck, der verheiratet ist und vier Kinder hat, zum stellvertretenden Ministerpräsidenten in Kiel auf und übernimmt die Ressorts Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume, die er nach der Landtagswahl 2017 in einem Jamaika-Bündnis behält. Auf Bundesebene macht Robert Habeck im Mai 2016 auf sich aufmerksam, als er Spitzenkandidat der Grünen für die Bundestagswahl 2017 werden will und hauchdünn gegen den etablierten Cem Özdemir unterliegt. Dafür klappt es im Januar 2018 mit dem Parteivorsitz (zusammen mit Annalena Baerbock), weshalb Habeck nun seine landespolitischen Ämter niederlegen muss.

Das eigentliche Dilemma der Landwirte ist doch, dass sie zwischen Weltmarkt und Gemeinsamer Agrarpolitik einerseits sowie dem gesellschaftlichen Verlangen nach regionaler und saisonaler Ausrichtung hin- und hergerissen sind.



Das Irre ist, dass wir Aspekte wie Gewässer-, Tier- und Umweltschutz immer nur als Einschränkung diskutieren. Deshalb dürfen wir die Landwirte auch nur entschädigen. Wir können ihnen kein Angebot unterbreiten, das attraktiver ist als ihre konventionelle Bewirtschaftung. Das ergibt keinen Sinn. Nehmen Sie bloß die Sprache: Stolze Bauern wollen nicht entschädigt werden. Sie wollen produzieren. Es ist auch nicht zielführend, weil kein neuer Markt geschaffen wird. Wenn wir klug sind, dann schaffen wir eine Nachfrage für Gewässer-, Tier- und Umweltschutz.



Sie haben bestimmt eine konkrete Vorstellung ...



... Bauern sind schlau. Sie gehen dorthin, wo Geld zu verdienen ist. Da eine Kuh auf der Weide weniger Milch gibt als eine Kuh im Stall, die mit Mais und Soja gefüttert wird, ist das Stallmodell für den Bauern wirtschaftlich attraktiver. Wir brauchen aber Kühe auf der Weide. Die treten das Gras kaputt, es entstehen Pfützen, es kommen Insekten und Vögel, die Artenvielfalt lebt. Also müssen wir mit dem bestehenden Modell brechen. Entweder, indem die Milch von den Weidekühen mehr wert ist oder indem die Bauern Weideprämien erhalten. So können wir Landwirtschaft und Naturschutz versöhnen und eine Nachfrage für Umweltgüter schaffen.



Robert Habeck betreut seit 2012 in Schleswig-Holstein das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium. Weil er im Januar zum Grünen-Chef gewählt wurde, muss er im Herbst die Ämter in Kiel niederlegen, was er "sehr bedauert". Foto: Lynn Theisen

Handlungsbedarf besteht aber auch bei der Versöhnung von Landwirtschaft und Gesellschaft.

Das ist problematisch. Früher gab es in jedem Dorf ein paar Bauern und jeder wusste, wenn er beim Metzger Schweinehack kaufte, wie ein Schwein aussieht und dass dieses Schwein nicht tot gestreichelt, sondern geschlachtet wurde. Heute erleben wir eine Entfremdung der Menschen von der Landwirtschaft. Hinzu kommt, dass die Menschen eine romantische Vorstellung haben, die nicht der landwirtschaftlichen Realität entspricht. Das fehlende Wissen über moderne Landwirtschaft ist ein großes Problem für die politische Debatte. Ich empfehle wärmstens, die normale landwirtschaftliche Praxis stärker zu vermitteln – auch auf die Gefahr hin, dass dies manchmal verstörend wirken kann.



Inwieweit sollte die anstehende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik zur Annäherung von Landwirtschaft und Umweltschutz genutzt werden?

Ich würde die gesamten Gelder ökologisch und nach Tierschutz qualifizieren. Im Moment bekommen die Bauern Geld für den Hektar und es ist egal, was sie damit tun. In Anbetracht des gesellschaftlichen und ökologischen Drucks würde ich den Landwirten als EU-Kommissar sagen „Ihr bekommt Geld, aber nur für eine Leistung am Natur- und Tierschutz, die wir sonst nicht erbringen können“. Dann legen wir ein Punktesystem fest samt Maßnahmen, für die es Punkte gibt, die wiederum einen Wert in Euro haben. Für mich ist das der einzige Weg, dem Steuerzahler plausibel zu erklären, weshalb so viele Gelder in die Landwirtschaft fließen.