Fragestunde im Parlament

Dan Kersch bedauert höhere Militärausgaben

Michèle GANTENBEIN In der Fragestunde im Parlament bezog Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) Stellung zu den höheren Militärausgaben. Auch Schulthemen wurden diskutiert.

Im Rahmen der Fragestunde an die Regierung am Dienstag erkundigte sich der LSAP-Abgeordnete Dan Kersch bei Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) über die geplanten höheren Militärausgaben. Damit verlasse man die jahrzehntelange Strategie, die darin bestanden habe, die Militärausgaben niedrig zu halten, dafür aber mehr in die Entwicklungshilfe zu investieren. „Künftig“, so Kersch, „wird Luxemburg langfristig wesentlich mehr in die Verteidigung investieren als in die Entwicklungshilfe“. Der LSAP-Abgeordnete sprach in dem Zusammenhang von einem Paradigmenwechsel, den er zutiefst bedauere und auch für bedenklich halte.

Kersch erinnerte daran, dass 2017 festgehalten worden sei, in Projekte zu investieren, die sowohl militärisch als auch zivil von Nutzen seien. Kersch wollte wissen, ob bei künftigen Investitionen auf Synergien mit zivilen Projekten geachtet werde und ob es eine Liste gebe mit Projekten, in die Luxemburg investieren werde, von denen die Öffentlichkeit noch nichts weiß.

Luxemburg wird langfristig wesentlich mehr in die Verteidigung investieren als in die Entwicklungshilfe. Dan Kersch, LSAP

François Bausch erklärte, Luxemburg sei im Rahmen seiner Nato-Mitgliedschaft verpflichtet, seinen finanziellen Beitrag zu erhöhen. Das habe schon unter seinem Vorgänger (Etienne Schneider, LSAP) angefangen. „Mein Vorgänger hat die Ausgaben seinerzeit von 0,3 auf 0,72 Prozent des BIP erhöht, die jetzige Regierung erhöht sie von 0,72 auf ein Prozent“, so Bausch.

Zu den Projekten zähle zum Beispiel das für 2028 geplante Bataillon mit einer Mannstärke von 600 bis 800 Soldaten zusammen mit Belgien. Mit Ausnahme des Bataillons seien alle geplanten Projekte zivil nutzbar. Bausch gab zu bedenken, dass die Sicherheitslage heute eine fundamental andere sei, die Ausgaben notwendig seien und das Geld gut angelegt sei.

Einjährige Erzieherausbildung

Mehrere Fragen richteten sich an Bildungsminister Claude Meisch (DP). Auf die Frage von Martine Hansen (CSV) zur Auswertung der Passerelle - eine 2021/22 eingeführte einjährige Erzieherausbildung (Pilotprojekt) für Absolventen einer 1e GSO (Sozialwissenschaften) - erklärte der Minister, dass die Auswertung erst Ende des Jahres abgeschlossen sei und dann auch präsentiert werde. Alle 15 im Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES) eingeschriebenen Schüler hätten die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, 18 von 20 Schülern in der Ecole nationale pour adultes (Enad) haben ebenfalls bestanden.

Für 2022/23 haben sich bislang 61 Schüler eingeschrieben, was nicht bedeute, dass alle angenommen würden, so der Minister. Zur Auswertung gehört Meisch zufolge eine interne Analyse durch das Script, eine externe durch ausländische Fachleute, die das Projekt begleitet haben, sowie eine Schülerbefragung. Aufgrund der Ergebnisse werde entschieden, ob und wie die Ausbildung fortgeführt werde, so Meisch.

Was die angekündigte Neuregelung des Heimunterrichts (Fred Keup, ADR) betrifft, informierte Meisch, dass man an einer Reform sowohl des Privat- als auch des Heimunterrichts arbeite. Beim Heimunterricht wolle man künftig in puncto Genehmigung und Kontrolle der Unterrichtsqualität strikter vorgehen. Angedacht wird auch, dass einzelne Aktivitäten oder Fächer im Klassenverband verpflichtend sein sollen, um die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen zu fördern. Ein Gesetzentwurf aber liegt noch nicht vor.

Ettelbrücker Maternité

Gusty Graas (DP) wollte wissen, wie sich das neue Konzept in der Ettelbrücker Maternité bewährt habe. Dazu sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), dass 30 von insgesamt 36 Mitarbeitern des Pflegeteams die international anerkannte „Newborn-Life-Support“-Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen hätten - zuzüglich acht von zehn Gynäkologen sowie sämtliche Anästhesisten.

Bislang sei weder eine Teleexpertise notwendig gewesen, noch sei ein Notfalltransport ins Centre hospitalier du Luxembourg (CHL) erfolgt. Eine Ausdehnung des Konzepts auf andere Krankenhäuser sei durchaus denkbar, so noch Paulette Lenert.

