Die Corona-Krise wird einen Einfluss darauf haben, wie wir in Zukunft die Arbeit organisieren, betont Beschäftigungsminister Dan Kersch.

Dan Kersch: Aus dem Takt geraten

Danielle SCHUMACHER

„Philosophisch betrachtet, ist Arbeit die Tätigkeit, die den Menschen von den Tieren unterscheidet“, sagt Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) auf die Frage, was Arbeit für ihn bedeutet. Durch seine Arbeit sei der Mensch im Stand, ganz bewusst Dinge zu verändern. Tiere könnten dies nicht, sie würden hauptsächlich durch ihre Instinkte geleitet.

Der zweite Faktor ist die Zeit: „Zeit ist das Wertvollste, das ein Mensch besitzt“, erklärt der Beschäftigungsminister weiter. Wer also arbeiten muss, um sich und seine Familie zu ernähren und um sich und seiner Familie ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, muss folglich ein Teil seiner wertvollen Zeit opfern. Und weil Zeit ein so kostbares Gut ist, versucht der Mensch, die Zeit, die er für die Arbeit aufwenden muss und die Zeit, die er seiner Familie widmen will, in Einklang zu bringen.

Zeit ist das Wertvollste, das ein Mensch besitzt.

„Am Wesen der Arbeit ändert sich nicht viel, auch nicht in Corona-Zeiten“, betont der Minister. Das fragile Gleichgewicht zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit gerate angesichts der Beschränkungen durch die Pandemie allerdings sehr schnell ins Wanken. „Wir werden uns durch die Corona-Krise erst wirklich bewusst, welchen Balanceakt wir tagtäglich vollbringen, um Arbeit und Familienleben in Einklang zu bringen.“ Viele Menschen würden nun erst richtig erkennen, wie viel Zeit sie jeden Tag in ihre Arbeit investieren, beziehungsweise, wie viel Zeit auf dem Weg zum Arbeitsplatz verloren geht.

Für den Arbeitsminister hat die Krise daher auch gute Seiten: „Wir müssen uns überlegen, wie wir in Zukunft mit dem Thema Arbeit umgehen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir sie gestalten wollen und wie wir die neuen Möglichkeiten, die sich nun auftun, nutzen werden.“ Dan Kersch ist sich sicher, dass es zu grundlegenden Veränderungen bei den Arbeitsabläufen kommen wird. Allerdings nicht überall in gleichem Ausmaß und mit der gleichen Geschwindigkeit.

