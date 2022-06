Nach dem Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Transport kommt es nun zu weiteren Lockerungen.

Covid-Gesetz

Damit sind die meisten Corona-Maßnahmen Geschichte

Simone MOLITOR

Nachdem der Ministerrat bereits am Mittwoch die Änderungen am Covid-Gesetz gebilligt hatte, sprach sich am Freitag die Gesundheitskommission einstimmig für die Aufhebung des Großteils der bestehenden Maßnahmen im Kontext der Pandemie aus.

In den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird das 3G-System abgeschafft, allerdings bleibt die Maskenpflicht weiterhin bestehen. Auch in Strafvollzugsanstalten und im „Centre de rétention“ werden die Einschränkungen aufgehoben.

Nur noch sieben Tage in Isolation

Die Isolationsdauer nach einer Covid-19-Infektion bleibt, wird aber von zehn auf sieben Tage verkürzt. Fallen zwei Tests an zwei aufeinanderfolgenden Tagen negativ aus, kann sie bereits vorher beendet werden.

Am kommenden Mittwoch werden die neuen Bestimmungen in der Chamber gestimmt, die dann am darauffolgenden Tag in Kraft treten und bis zum 31. Oktober gelten. Das Gutachten über eine eventuelle Impfpflicht fehlt indes noch.

Es gibt keinen Grund, die Basisreflexe nicht mehr beizubehalten. Mars Di Bartolomeo, Präsident der Gesundheitskommission

Trotz der vielen Erleichterungen, sei das Virus immer noch da, sagte Mars Di Bartolomeo (LSAP), Präsident der Gesundheitskommission, dem „Luxemburger Wort“ gegenüber. „Es gibt keinen Grund, die Basisreflexe nicht länger beizubehalten. Es gilt immer noch vorsichtig zu sein, auch wenn die strengen Maßnahmen nicht mehr in Kraft sind“, betonte er.





