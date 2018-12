Zwei Kandidaten gab es für die Nachfolge von CSV-Zentrumspräsidentin Diane Adehm: Abby Toussaint und Nathalie da Silva. Da Silva setzte sich mit rund 60 Prozent der Stimmen durch.

Da Silva übernimmt CSV-Zentrum

(wel) - Die Personalerneuerung bei der CSV schreitet voran: Auf Diane Adehm, die nicht mehr als Bezirkspräsidentin kandidieren konnte, folgt Nathalie Da Silva. Mit 60,5 Prozent der Stimmen wurde sie am Montag gewählt. Der Immobilienmakler Abby Toussaint aus Mersch kam auf 39,5 Prozent. 202 CSV-Delegierte hatten sich im CELO in Hesperingen eingefunden, 200 stimmten gültig ab.



Silva war von 2011 bis 2017 Schöffin in Fels. Bei den Gemeindewahlen im vergangenen Jahr konnte sie sich im Kampf um den Bürgermeisterstuhl durchsetzen. Abby Toussaint ist Schöffe in Mersch in einer DP-CSV-Koalition.