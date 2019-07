D’Stéifkand ënnert den Enseignanten

De Candidat-professeur sursitaire, eng Kategorie à part ënnert de 4.000 Enseignanten an onse Lycéeën.

Vum Gilles Kohnen*

An deene knapp 40 Lycéeën uechtert d’Land ënnerriichten iwwer 4 000 Enseignanten dagdeeglech eis Kanner. Jee nodeem, zu wéi engem Zäitpunkt an ënnert wéi engem Statut dës Enseignanten agestallt goufen, hunn si eng ganz ënnerschiddlech pedagogesch Formatioun duerchlaf, souwuel inhaltlech, wéi och a punkto Dauer an Envergure.

Eng Kategorie bilden heibäi déi ongeféier 600 sougenannten Candidats-professeurs sursitaires, déi tëscht de Joren 2000 an 2015 agestallt goufen ...