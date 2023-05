Es darf gefeiert werden. Nach dem Europatag für die Europa-Fans und der britischen Krönung für die Monarchisten jetzt die Wiederauferstehung Luxemburgs beim schrillsten Gesangswettbewerb.

Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: Wir sind Eurovison!

Ines KURSCHAT Es darf gefeiert werden. Nach dem Europatag für die Europa-Fans und der britischen Krönungsfeier für die Monarchisten jetzt die Wiederauferstehung Luxemburgs beim schrillsten Gesangswettbewerb.

Samstag

Sie sei vom Typ eher Langstreckenläuferin, hatte sich Sam Tanson im Gespräch mit RTL vergangenen Samstag unbeeindruckt von miesen Umfragewerten gezeigt. Die Sonndesfro hatte ihr eine Wähler-Zustimmung von nur sechs Prozent vorhergesagt. Die Grüne ficht das nicht an, bei Langstrecke hat sie Übung: In der Pipeline der Justizministerin stecken die Reform des Vormundschaftsgesetzes und das Vereinsgesetz fest. Die Überarbeitung des Abstammungsrechts harrt noch im Startblock und bei der Jugendschutzreform, die Déi Gréng schon vor 30 Jahren forderten, sieht es derzeit so aus, als würde Tanson noch vor der Zielgeraden die Puste ausgehen.

Montag

Null Bock auf alles war einmal, jetzt stehen Realpolitik und Pragmatismus hoch im Kurs. Da erhalten die Jugendparteien eine Carte Blanche, um sich von ihrer Mutterpartei mit eigenen Forderungen zu emanzipieren – und alles, was kommt, ist dasselbe, was die Mutterpartei will, nur bitte schneller, besser finanziert und mit mehr Jugendbeteiligung. Kein Wort zur Kinderarmut und ihre Folgen für Lebenschancen, zu Krieg oder Frieden, Kapitalismuskritik scheint so was von out. Aber vielleicht ist das ja gerade die Rebellion heute: sich den Erwartungen von Älteren zu verweigern, die meinen, früher sei alles besser und sie seien doch so unheimlich radikal gewesen.

Dienstag

Der Europatag am 9. Mai ist ein besonderer Tag, betonte Außenminister Jean Asselborn (LSAP). So besonders, dass die Veranstalter vergaßen, in die Wetter-App zu schauen und das Event zum Feiertag entsprechend wetterfest aufzustellen: Grand Duc Henri musste auf einen Regenschirm warten, das Volk geduldete sich im strömenden Regen und ohne Unterstand. Wie heißt es in der Europa-Hymne: Froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels prächt'gen Plan ...

Dienstag

Vor mehr als 20 Jahren sorgte der Vorstoß der CSV-DP-Regierung, ein Viertel Militärschiff und ein ganzes Militärflugzeug für Luxemburg zu kaufen, für schallendes Gelächter. Auf einer Militärparade sähe das Viertel Schiff überzeugend aus, wurde gewitzelt. Inzwischen besteht selbst Russlands Militärkonvoi am Tag des Sieges aus … einem einzigen Mini-Kampfpanzer.

Freitag

Douze points Bettel. Ab 2024 ist Luxemburg wieder bei der Eurovision dabei. Die Idee soll Premier Xavier Bettel 2023 höchstpersönlich angeschoben haben, vielleicht um seinen politischen Kontrahenten eins auszuwischen? Nach dem Motto: Wer für mich stimmt, unterstützt Luxemburgs Teilnahme am buntesten und schrägsten Song-Wettbewerb Europas mit Casting, Kiss Camera und Glitzer, Glitzer, Glitzer. Weil, Hand aufs Herz: Wer kann sich Luc Frieden oder Paulette Lenert beim lustigen Wedeln rot-weiß-blauer Fähnchen und mit auf den Wangen gemalten Regenbogenherzen vor dem Bildschirm vorstellen?

