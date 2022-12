Die Linken rufen die Republik aus, die ADR schaltet auf stur, die Umweltministerin verfachsimpelt sich und der IRM im Osten tut, wozu er da ist.

Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: Prinzessin Welfring und ihre unterwürfigen Monarchisten

Montag

Das Umweltministerium ist jetzt stolzer Bootsbesitzer. Mit der MS Princesse Marie-Joëlle wurde zum Auftakt der Woche dann auch gleich zurückgerudert. Aber nur ein bisschen. Nach Beendigung ihrer Probezeit hat Umweltministerin Welfring der Presse ihre Anpassungen am Naturschutzgesetz vorgestellt. Da musste man schon fit in der hochkomplexen Materie sein, um den verworrenen Erklärungen folgen zu können. Was wir aber verstanden haben: Es wird nur so viel geändert, wie es das Urteil erfordert, das Naturschutzgesetz an sich ist nicht infrage gestellt. Sorry, Roberto, das Tuning deiner Gartenlaube ist immer noch nicht in Ordnung.

Dienstag

La République est morte! Vive la Monarchie! Der Vorschlag einer neuen, alternativen Verfassung der Linken wurde abgeschmettert. Ihre Idee, die Republik als Staatsform mit einem Präsidenten an der Spitze einzuführen und die konstitutionelle Monarchie abzuschaffen, stieß im Plenum auf wenig Gegenliebe. 51 Mal Vive, pardon, Nein, ergab das Votum.

Mittwoch/Donnerstag

Nachdem am Mittwoch das Kapitel über die Justiz angenommen wurde, konnte das Parlament tags darauf auch die letzten Arbeiten zur Revision der Verfassung abschließen und das Ding endlich eintüten. Habemus Verfassungsreform! Und das ganz ohne das versprochene Referendum. Die ADR hatte die rot-weiß-blaue Nationalfahne derweil auf halbmast gesetzt, immerhin sei die Bedeutung der Monarchie durch die neue Verfassung geschwächt, während die Regierung ihre Macht ausbaue. Klar wurden alle Vorschläge abgelehnt. Déi Lénk motzten, weil ihre Alternative zwei Tage zuvor keine Zustimmung fand und enthielten sich.

Donnerstag II

Esch2022 ist aus. Wie, das hatte schon angefangen? Mist, verpasst. Nein, Scherz, natürlich waren auch Vertreter der LW-Politikredaktion hier und da mal da. Vor allem der Bummel durch die längste Einkaufsstraße des Landes – die von Esch2022 übrigens verschmäht wurde - und der Blick in die vielen leeren Schaufenster machte Lust auf mehr. Und bot zudem viel Sparpotenzial in Zeiten allgemeiner Preisexplosionen.

Freitag

Es ist offiziell: In Potaschbierg darf man nun in die Röhre schauen und die CNS zahlt. Das medizinische Zentrum, das mit einem Magnetresonanztomografen – hört auf den Namen IRM - ausgestattet ist, wird durch eine Konvention mit dem CHL regularisiert. Vergessen ist das ganze vorherige Brimborium, dass man im Gesundheitsministerium gegen die Inbetriebnahme Sturm lief und juristisch dagegen vorgehen wollte. Auf einmal wird das Gesundheitszentrum als Meilenstein in Sachen ambulanter Versorgung angepriesen. Hoffentlich haben die vielen Kehrtwenden keine Hirnblutungen verursacht. Zum Glück sind die Wartezeiten im IRM ja nun etwas kürzer.

Hier finden Sie die gesammelten Kolumnen der Serie „D'politesch Woch“.



