Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: Wenn Milch billiger wird als Luc Frieden

Florian JAVEL Paulette Lenert denkt die ganze Zeit nach, während dem wird die Milch teurer, Fred Keup aufgeregter und Déi Gréng zu Klimasündern.

Montag



Warum Parteien für ihre Brasilien-Reise einen Shitstorm ernten Die Piraten brechen ein Abkommen, Déi Gréng wehren sich gegen Kritik der "Klimasünde" - die Hintergründe der Veranstaltung haben es in sich.

Ein Flug nach Brasilien, drei Tage und fünf Parteien: Was wie der Anfang eines schlechten Witzes klingt, ist es auch. Um in Brasilien lebenden Luxemburgern hinsichtlich der Nationalwahlen das politische System näherzubringen, begaben sich Vertreter von fünf Parteien ins 10.000 Kilometer entfernte Florianopolis. Mit dem Flugzeug. Für drei Tage. Déi Gréng waren dabei. Fazit: Die Reise an sich war der Witz.

Statt allerdings so zu tun, als wäre die Reise von Interesse gewesen, hätten die dort anwesenden Politiker einfach den Tatbestand leugnen können. Die Reise klingt so absurd - am 1. April hätte man ihnen womöglich abgekauft, dass es sich bloß um einen Aprilscherz handelt.

Dienstag

Die Milchproduzenten fürchten sich vor einer Abwärtsspirale der Milchpreise. Sollte Milch in den nächsten Monaten noch billiger werden, wäre sie noch weniger wert als die Begründungen Luc Friedens, warum er 2014 der CSV den Rücken gekehrt hat. Denn ganz im Ernst: Dass Frieden „frische Luft schnappen“ wollte, ist eine ziemlich billige Ausrede gewesen. Daneben ist Milch so viel wert wie eine Louis-Vuitton-Tasche.

Deswegen geraten die heimischen Milchproduzenten unter Druck Trotz eines Plus von drei Prozent im Jahr 2022 machen sich die Luxemburger Milchproduzenten Sorgen - 2023 deutet sich laut ihnen eine Abwärtsspirale an.

Sollten sich die revoltierten Milchkühe dennoch dazu entscheiden, am Krautmarkt vor dem Parlament gegen die Abwärtsspirale zu demonstrieren, könnten sie auf prominente Unterstützung zählen: der OGBL. Denn die Gewerkschaft gibt heute scheinbar jedem Geld, der selber ein Plakat auftreiben, schlechte Sprüche über Pensionsreformen schreiben und Molotow-Cocktails basteln kann. Und sollte das nicht klappen, um die Unterstützung des OGBL zu bekommen: Spricht man dreimal vor dem Spiegel das Wort „Index-Deckelung“ aus, erscheint die rote Nora sofort.

Mittwoch

Die Co-Parteipräsidentin von Déi Jonk Gréng, Amy Winandy, bekannte sich beim RTL-Interview zum Einsatz ihrer Mutterpartei für den intersektionalen Queer-Feminismus. Etwas, das beim Spitzenhetzer der ADR, Fred Keup, für Kopfschütteln sorgte. „Woke-Alarm“, warnte er seine rechten Jünger auf Twitter. Denn Literaturpapst und Bestsellerautor Keup ist regelrecht allergisch gegen „Wokeness“. Das geht so weit, dass, wenn auch nur jemand die Wörter „Feminismus“ und „Queer“ ausspricht, der ADR-Präsident jedes Mal laut aufschreien muss. Wer also vor zwei Wochen während des Kongresses von Déi Gréng geglaubt hat, beim Kochen den Feueralarm ausgelöst zu haben - keine Angst: Das war Fred Keup.

Paulette Lenert blockiert Überarbeitung des Abtreibungsrechts Forderungen des Planning Familial, wie die Erhöhung der Frist auf 14 Wochen, werden entgegen der Versprechen nicht vorangetrieben.

Donnerstag

Paulette Lenert kann sich nicht entscheiden: So könnte der Titel eines Biopics über die vielleicht zukünftige Premierministerin Luxemburgs lauten. Denn immer wieder glänzt die Gesundheitsministerin durch ihre Unentschlossenheit, die sie den Wählern als Nachdenklichkeit weismachen möchte.

Das war auch bei der geplanten Anpassung des Abtreibungsgesetzes der Fall. Laut LW-Informationen soll die Ministerin das Vorhaben seit Monaten blockieren - nicht, weil sie etwas dagegen hätte, sondern weil sie immer noch darüber nachdenkt. Aus dem Grund ein kleiner Vorschlag, um den Wahlslogan der LSAP zu ergänzen: Zusammen nachdenken, entscheiden tut aber ein anderer. Danke!

