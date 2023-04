Manchmal ist es gut, Premier eines kleinen Landes zu sein: Dann fällt man mit unklugen Aussagen nicht so auf.

Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: We feel for you!

Manchmal ist es gut, Premier eines kleinen Landes zu sein: Dann fällt man mit unklugen Aussagen nicht so auf.

Montag

Da dürfte sich Xavier Bettel für einmal gefreut haben, dass er der Premierminister eines kleinen Landes ist: So riskiert er nicht die Schelte, die sein Duz-Freund, der französische Präsident und selbst ernannte Super-Europäer, Emmanuel Macron bei seinem Besuch in China kassierte. Dies für seine Aussage zum „autonomen Machtkurs“, den Europa halten müsse. Macron hat eben ein Talent dafür, mit einer einzigen Idee Gräben aufzureißen. Seit Mittwoch nun weilt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Peking. Was China am wenigsten brauche, „ist ein Lehrmeister aus dem Westen“, so die Ansage von Chinas Außenminister Qin Gang. Baerbock, die kürzlich erst ihre Leitlinien feministischer Außenpolitik im Bundeskabinett vorgestellt hatte, ficht das nicht an: wenn überhaupt, dann Lehrmeisterin.

Dienstag

Da werden geheime Dokumente zum Ukrainekrieg von einem 21-jährigen Mitglied der Nationalgarde auf einer Meme-Plattform geteilt. Und jetzt rätseln FBI und NSA darüber, wie der junge Videospieler und Waffennarr an die brisanten Inhalte kommen, sie fotografieren und kopieren konnte, ohne dass ein Vorgesetzter es mitbekam und abstellen konnte. Vielleicht sollten die Ermittler in Luxemburg nachfragen. Wir haben Expertise zwar nicht so sehr mit geleakten Papieren, dafür mit Geheimdienstpersonal, das außer Rand und Band gerät, sowie einem Dienstherrn, der davon nichts mitbekommt. We feel for you, USA!

Mittwoch

Ihre Zögerlichkeit werde missinterpretiert, sie sei in Wirklichkeit nuanciert, stellte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Montag im Interview mit RTL-Journal für sich richtig. Um am nächsten Tag vom selben Medium mit folgender vagen Aussage zitiert zu werden: Sie wolle das Konzept zu einem ersten Cannabis-Pilotprojekt „zeitnah“ im Regierungsrat vorstellen. Als gäbe es da nicht eine Vorgeschichte und als hätte das traditionell rote Ministerium nicht mit Konzeptpapieren so seine Erfahrung: Im Februar 2020 hatte Lenerts Vorgänger Etienne Schneider ein erstes Konzept zur Reglementierung erstellt.

Mittwoch

Eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, gilt als ziemlich unhöflich. Das sollten Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) und seine Beamten eigentlich wissen. Es sei denn, man geht das Ganze humorvoll an. Das ginge dann in etwa so: Der LSAP-Abgeordnete Mars Di Bartolomeo zum Grünen Henri Kox: „Bist du nicht der Typ, der jede Frage mit einer Gegenfrage beantwortet?“ Daraufhin der Minister Henri Kox ganz erbost: „Wer will das wissen?“

Donnerstag

Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos. – Nein, beim Auto mit Verbrennungsmotor versteht der Luxemburger keinen Spaß: 8.215 Unterschriften hat die Petition Nr. 2639 bereits und noch vier Tage Laufzeit (Stand 14.4.). Darin fordern die Autoren die Luxemburger Regierung auf, die EU-Direktive zum Verbrennerverbot ab 2035 nicht zu ratifizieren. So weit geht die Objektophilie, dass die Frank-Engel-Partei Fokus, sonst mit programmatischen Aussagen zur Gemeindewahl sehr zurückhaltend, potenziellen Wählern ein Versprechen auf jeden Fall gegeben hat: 30-Zonen – nicht mit uns! Die Grünen halten dagegen und fordern mehr verkehrsberuhigte Zonen. So viel steht vor dem Wahlergebnis fest: Das mit dem Shared Space von Fußgängern, Fahrradfahrern und Autofahrern im Ortskern dürfte eine spannende Sache werden.

