Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: Viele, viele bunte Selfies

Marc SCHLAMMES Beim Fußballmatch erweisen sich Luxemburgs Politiker als sehr treffsicher: im Selfie-Schießen. Das Ergebnis? Nebensache.

Samstag

Ettelbrück. Däichhal. Er ist wieder da. Nein, nicht Luc Frieden, der vom oppositionsmüden Politiker zum Heilsbringer der oppositionsmüden CSV mutiert ist. Sondern Jean-Claude Juncker, Luxemburgs Polit-Popstar der Nullerjahre, der mit seinem „Juncker on Tour“ für ausverkaufte Kultur- und Sportzentren samt gehobenem politischem Entertainment sorgte.

Das hat seine treu-nostalgische CSV-Anhängerschaft nicht vergessen; ihre „Pawlowschen Reflexe“ von damals sind für immer und ewig verinnerlicht: Der Eintritt von Jean-Claude Juncker gilt als Auslöser für schlagartiges Aufstehen und frenetisches Beifallklatschen. Nun ja, ein bisschen „gutt al Zäit“-Ambiente tut der schweren CSV-Seele halt irgendwie gut in diesen trüben, partout nicht enden wollenden Oppositionsjahren.

Sonntag

Ein Großherzog. Ein Staatspräsident. Zwei Regierungschefs. Viele, viele, viele Minister(innen). Das „Who is Who“ der Politik erobert den VIP-Bereich des schmucken Stade de Luxembourg, um dem Kräftemessen der Roten Löwen mit Ronaldo&Co. beizuwohnen. Nun gut, das Kräftemessen fällt ziemlich einseitig aus, die Roten Löwen irren wie zahnlose Tiger übers Feld.

Dafür ist Luxemburgs Polit-Prominenz treffsicherer: Kapitän Xavier Bettel und seine Mannschaftskolleg(inn)en schießen Selfies am Fließband und ballern die sozialen Medien damit zu. Ach ja, falls Ihnen bei derart eifriger pre-elektoraler Eigenwerbung das Ergebnis auf dem grünen Rasen entgangen sein sollte: 0-6.

Dienstag

„I wanna dance with sambody“: Das kann jetzt nicht wirklich euer Ernst sein, werte Junggrüne. Gerade hat der Personenkult, den die Öko-Partei einst mied wie der Teufel das Weihwasser, mit der Spitzenkandidatin-Kür von Sam Tanson seinen (vorläufigen) Höhepunkt erreicht, kursiert ein Pin mit dem Wahlslogan „I wanna dance with sambody“ - in Anlehnung an den Whitney-Houston-Song „I wanna dance with somebody“.

Der stammt aus den 80ern. Da besuchte Sam Tanson die Grundschule. Wer immer die Urheberrechte für diesen Einfall beanspruchen darf, die Auszeichnung „Aus der Zeit gefallen“ hat er schon mal sicher. Die wäre den Christlich-Sozialen noch eher zuzutrauen gewesen, hätte irgendwer die Idee toll gefunden, ihren Spitzenkandidaten mit „Ein bisschen Frieden“ von Nicole musikalisch zu bewerben. Aber Déi Gréng …

Samstag

LBPBZ steht für „Lëtzebuerger Bauerepartei fir eng besser Zukunft“. Inspiriert vom Erfolg der niederländischen Landwirte soll heute in Mersch vor dem Sitz der Bauernzentrale die Gründungsversammlung stattfinden, berichtet der „Letzeburger Bauer“. Obwohl: Welches Datum schreiben wir heute?

