Wie Xavier Bettel auf unrühmliche Weise bei den Russen punktet und warum der Staat vom Arcelor-Gebäude die Finger lassen sollte.

Politik 2 Min.

Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: Über Bettels Faux-Pas und die schlechte Laune der Luxemburger Athleten

Michèle GANTENBEIN Wie Xavier Bettel auf unrühmliche Weise bei den Russen punktet und warum der Staat vom Arcelor-Gebäude die Finger lassen sollte.

Sonntag I

Hat er oder hat er nicht? Selenskyj beim EU-Gipfel in Moldau aufgefordert, den Mund zu halten? Schwer zu glauben, doch wenn eine Fake News sich erst einmal in den (russischen) sozialen Medien ihren Weg gebahnt hat, helfen 1.000 Richtigstellungen nichts. Natürlich hat unser Premier nichts dergleichen getan, sondern mit seiner Geste Selenskyj lediglich aufgefordert, „miteinander zu reden“. Und schon wieder hat Xavier mit nichts internationalen Ruhm erlangt.

Beim Jumbo-Gipfel in Moldau wird Klartext geredet Natürlich sind sich die 45 Teilnehmer der EPC nicht über alles einig. Aber Probleme kann man auch durch Dialog lösen.

Sonntag II

Die JPEE sind vorbei und die Luxemburger Athleten wohl zu Hause gelandet, zusammen mit 66 - vermutlich steuerpflichtigen - Medaillen. Leider hat es nur für Platz 3 gereicht. Doch was trübt die Laune der Sportler am meisten? Die Hotelunterbringung, die Probleme mit dem Parkplatz und sowieso alles zu teuer. Ja, da erkennen wir ihn wieder, den gemeinen Luxemburger. Gegen diese Stimmung hilft auch die erste Luxemburger Triathlon-EM-Goldmedaille von Jeanne Lehair nicht.

Montag

Und was ist zu Hause los? Nun, CSV-Urgestein Astrid Lulling - ja, sie lebt und wird am Kommunalwahlsonntag 94 Jahre alt - als Präsidentin des Nationalen Frauenverbands in einem aufsehenerregenden Kleinkrieg mit dem Nationalen Frauenrat einen Sieg errungen. Das Gericht kommt zum Schluss, dass der Frauenrat Astrids Verein nicht hätte ausschließen dürfen, was dieser entrüstet getan hatte, nachdem die böse Astrid Großherzogin Maria Teresa verbal auf die Füße getreten sein und sie zum Weinen gebracht haben soll. Affaire à suivre.

Astrid Lulling erkämpft sich Platz im Nationalen Frauenrat zurück Der Ausschluss der Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises war unrechtmäßig, sagt das Gericht in letzter Instanz.

Dienstag

2023 scheint ein Glücksjahr zu sein. Wir haben nicht nur 67 neue Medaillen im Schrank, sondern dazu noch eine Million Impfdosen gegen Covid. Hoffentlich lagern die in AAA+-Kühlschränken, sonst ist unsere Klimabilanz gleich wieder futsch.

Donnerstag

Endlich ein nennenswertes Aufregerthema: Die CSV empört sich über die Regierung, weil diese die offenbar fast Pleitefirma ArcelorMittal mit 273 Millionen Euro unterstützen möchte, damit diese ihr überdimensioniert geplantes Luxusgebäude K22 auf Kirchberg doch noch bauen kann. 15.000 Euro pro Quadratmeter Bürofläche sind unverschämt, echauffiert sich Laurent Mosar (CSV). Alles Quatsch, sagt François Bausch (Déi Gréng), der auf 4.000 Euro pro Quadratmeter kommt. Wie dem auch sei: Allein aus Energieeffizienzgründen sollte der Staat seine Finger von dem Prunkbau aus Stahl und Glas lassen.

Hier finden Sie die gesammelten Kolumnen der Serie „D'politesch Woch“.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.