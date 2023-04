Ein Großaufgebot an Ministern hier, ein Interessenkonflikt da und ganz viele Politikerprofile, die sowas von durchfallen.

Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: Mobbica Semedo, Bettel 3.0 und viele Tinder-Profile

Simone MOLITOR Ein Großaufgebot an Ministern hier, ein Interessenkonflikt da und ganz viele Politikerprofile, die sowas von durchfallen.

Montag

Das Who’s who der Regierung - Turmes, Fayot, Bettel und Welfring - stellte die Eckpunkte des überarbeiteten Energie- und Klimaplans vor. Wenn’s ums Klima geht, strengt jeder seine Solarzellen an, immerhin muss an mehreren Windrädern gedreht werden, um der Lage Herr oder Frau zu werden. Frei nach dem Motto „Ohne Motto geht gar nichts mehr“ durfte ein knackiges Motto natürlich nicht fehlen: „Eng liewenswäert a solidaresch Zukunft fir Lëtzebuerg“. Hat die Regierung eigentlich eigene Motto-Schreiber?

Dienstag

„Die Sanktionspolitik gegen Russland schadet uns“ Die ADR hält an ihrem Narrativ fest: Die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland wirken nicht. Eine These, die im Parlament auf viel Gegenwind stieß.

Auch ohne Windräder blies im Parlament ein starker Gegenwind, als die ADR am Leierkasten kurbelte. „Die Sanktionspolitik gegen Russland schadet uns“, spuckte dieser immer wieder aus. Und Außenminister Asselborn spuckte zurück, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges keine Partei mehr eine derart rechtsextreme Rede gehalten habe. Bei der anschließenden Debatte über die Fortschritte in Sachen Gleichstellung war die Harmonie wieder hergestellt, wobei einige Parlamentarier fast am Eigenlob zu ersticken drohten.

Monica Semedo zum zweiten Mal sanktioniert Der luxemburgischen EU-Abgeordneten Monica Semedo werden wegen Mobbingvorwürfen zehn Tagesgelder gestrichen.

Unterdessen ist Monica Semedo gar nicht mehr „frou“ und weiß wohl am besten „wéisou“. Zum zweiten Mal wurde sie wegen Mobbingvorwürfen sanktioniert. Zehn Tagesgelder sind futsch. Immerhin 3.380 Euro. Einsicht zeigt sie nicht und will nun vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.



Mittwoch

Über dieses Sümmchen kann der Direktor und Verwaltungsratspräsident des Science Center nur lächeln, der hat mit ganz anderen Summen jongliert. Einige fette Batzen landeten dabei auffällig unauffällig in seiner eigenen Tasche. Schludrige Finanzführung, Interessenkonflikt, bedenkliche Aktionen… ja, eigentlich hätten die Alarmglocken viel früher schrillen müssen. Blau-Rot-Grün scheint fragwürdiges Gebaren bei all den Affären in dieser Amtszeit - Gaardenhaischen, SuperDrecksKëscht, Film Fund - gar nicht mehr wahrzunehmen. Immerhin hat Minister Meisch nun den Geldhahn zugedreht.

Sonndesfro: CSV gewinnt, Blau-Rot-Grün behält Mehrheit Plus zwei Sitze für die CSV. Der Frieden-Effekt macht sich in der Sonndesfro bemerkbar. Ein Ziel könnte der Spitzenkandidat damit dennoch verfehlen.

Die Quittung für den bedenklichen Umgang mit Steuergeldern hat die Regierung noch nicht bekommen. Laut Sonndesfro würde das bunte Trio in der nächsten Legislatur die Mehrheit behalten. Aber Obacht, Überfrieden Flieger, nein andersrum, Überflieger Frieden ist auf dem Vormarsch! Xavier Bettel behält die Nase in der Premierminister-Frage trotzdem vorne. Da kann Paulette Lenert noch so bereit sein.



Donnerstag

Diese Umfrage hätte das Marktforschungsinstitut Quest aber auch machen können, bevor die Parteilisten stehen. Kompetent, pragmatisch, gewissenhaft, integer soll sie nämlich sein, die ideale politische Leitfigur. Das liest sich fast wie ein Profil bei ElitePartner. Schwätzer und Egomanen (siehe Tinder) kommen dagegen nicht gut an.

