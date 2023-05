Was eine richtige Krönung samt König ist, zelebrieren heute die Briten. Dafür ist der ungekrönte König der Außenminister ein Luxemburger.

Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: Mister Europa und King Charles

Marc SCHLAMMES Was eine richtige Krönung samt König ist, zelebrieren heute die Briten. Dafür ist der ungekrönte König der Außenminister ein Luxemburger.

Montag

Während LCGB-Leader Parick Dury in quasi ausverkauftem Festzelt mit 1.500 Anhängern für gewerkschaftliche Stimmung sorgen darf, versammeln sich zum 1.-Mai-Hochamt des OGBL bloß 750 Militanten.

„Politik hat im Logement falsche Entscheidungen getroffen“ LCGB-Präsident Patrick Dury befasste sich in seiner Rede mit der Rolle des Tripartite-Modells und strukturellen Problemen, die die Politik dringend lösen sollte.

Statt treu ergeben Gewerkschaftsfahnen zu schwenken, wird der eine oder andere Arbeitnehmer das verlängerte Wochenende doch tatsächlich zu einem Trip an die Belsch Plaasch genutzt haben. Die „rote Nora“ wird Verständnis für die Abwesenheit aufbringen – schließlich ist ihr die Work-Life-Balance ihrer Untertanen heilig.

Mittwoch

Achtung: Das ist jetzt nicht witzig. Weltweit müssen 250 Millionen Menschen hungern. Diese Schreckenszahlen veröffentlichen EU und UNO. 250 Millionen Menschen. Um eine Vorstellung der Größenordnung zu haben: Das entspricht in etwa jedem zweiten EU-Bürger.

Donnerstag-I

Vietnam und Menschenrechte: Das harmoniert in etwa so gut, wie die OGBL-Chefin mit dem Arbeitgeber-Boss. Es wird sich demnächst bestimmt ändern – also zwischen Vietnam und den Menschenrechten. Bei seinem Besuch in Hanoi soll unser couragierter Premier seinen Amtskollegen Nachhilfe in Sachen Menschenrechte made in Europe erteilt haben.

Bettel spricht Menschenrechte und Pressefreiheit in Vietnam an Bei der alljährlich von Reporter ohne Grenzen ermittelten Rangliste zur Pressefreiheit liegt Luxemburg auf Platz 20, Vietnam weit abgeschlagen auf Platz 178.

Das hat sich Xavier Bettel bestimmt bei seinem Amtsvorgänger abgeguckt. Der setzte sich bei seinen Reisen zu Destinationen mit Demokratiedefiziten (bevorzugt Moskau und Peking) auch stets für Menschenrechte ein. Genützt hat es – nichts.

Donnerstag-II

„Mister Europa“ – Jean Asselborn wird sich geadelt fühlen, als ihn Maybrit Illner begrüßt. Vielleicht ist es auch als verspätetes Kompliment der Talk-Queen zu verstehen.

Jean Asselborn bei "Maybrit Illner": Ukraine hinein in EU und NATO Im TV-Talk von Maybrit Illner äußerte sich Außenminister Jean Asselborn zur Frage, ob die Ukraine genug Unterstützung erhält.

Mit einem charmanten „Madame“ hatte Asselborn Illner vor langer, langer Zeit - als in der EU die Zeit der Putin-Versteher angesagt war und die Krim zur Ukraine gehörte - geschmeichelt. Das war einmal. Und so ist das Thema der Talkrunde heute weitaus weniger charmant. Der Krieg in der Ukraine. Wie es in dem geschundenen Land aussieht, offenbart der Gesichtsausdruck des ewigen Außenministers: tieftraurig.

Samstag

Ja, ja, die Briten. Sie mögen widerspenstige Europäer sein und miese Elfmeterschützen. Aber sie sind Monarchisten und Traditionalisten durch und durch. Entsprechend zelebrieren sie die Krönung von King Charles – als wäre die Zeit irgendwann vor tausend Jahren stehen geblieben. Bei derart viel Pomp und Pathos kann Großherzog Henri doch glatt neidisch werden. Obwohl – unser „Heng“ ist weltweit der einzige Staatschef, der sich „Grossherzog“ bezeichnen darf. Darauf ein dreifaches Vive!

