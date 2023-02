Das waren vielleicht närrische Tage, an deren Ende die Regierung dann auch noch eine Klage an der Backe hat. Da ist selbst Premier Bettel das Selfie-Grinsen vergangen.

Der satirische Wochenrückblick

D'politesch Woch: Käpt’n Grinsebacke und der säbelrasselnde Pirat

Das waren vielleicht närrische Tage, an deren Ende die Regierung dann auch noch eine Klage an der Backe hat. Da ist selbst Premier Bettel das Selfie-Grinsen vergangen.

Montag

Nach der Diekircher Kavalkade war erst einmal ein Ruhetag nötig. Claude Haagen musste zur Dialyse, Fernand Etgen wurde der Magen wegen zu viel verschlucktem Konfetti ausgepumpt und Xavier Bettel hatte einen Termin beim Physiotherapeuten. Von den vielen Selfies hatte er einen steifen Hals bekommen. Übrigens war der Premier nicht einmal verkleidet. Keine ulkige Brille, keine bunte Perücke, kein lustiger Schal, langweilig. Daumen runter! Oder war er es am Ende überhaupt nicht? War es vielleicht Marc Hansen mit Xavier-Bettel-Maske, der auch mal als Minister wahrgenommen werden wollte?

Dienstag

Möglich war es immerhin einem als Arzt verkleideten, vorbestraften Impfpass-Fälscher, sich in die luxemburgische Armee einzuschmuggeln. Richtig durchleuchtet worden, war er im Einstellungsverfahren scheinbar nicht. Da sich die Mitarbeiter der Verteidigungsdirektion alle als schweigende Mönche verkleidet hatten, war dazu während der Karnevalszeit nichts in Erfahrung zu bringen. Erst danach gab es ein paar Erklärungskamellen.

Derweil befindet sich die grüne Europaabgeordnete Tilly Metz „on tour zu Lëtzebuerg“, wie sie voller Vorfreude auf Instagram verkündete. Das erinnert doch glatt ein wenig an „Juncker on tour“ in seinen guten alten CSV-Spitzenkandidatenzeiten. Ob Luc Frieden ihm wohl nacheifern wird?

Mittwoch

Wohnungsbauminister Henri Kox kauderwelschte sich vor Branchenvertretern durch die Assises du logement und stellte ein paar Änderungen in Aussicht, sogar am umstrittenen Mietgesetz, das er aber weiterhin mit starken Argumenten verteidigt: „Ich will am Prinzip des Gesetzes festhalten, weil es besser ist als keins.“ Klar, alkoholfreies Bier ist auch besser als gar kein Bier. Obwohl …

Von wegen, am Aschermittwoch ist alles vorbei: Pirat Sven Clement hat seinen Enterhaken Richtung Regierungsschiff ausgeworfen und Klage eingereicht, weil ihm das Gesundheitsministerium keine Einsicht in die Impfstofflieferverträge geben will. Clement mutmaßt: Da ist etwas faul im Staate Luxemburg. Man darf gespannt sein, wer da am Ende über die Planke gehen muss.

Zum Auftakt der 40-tägigen Fastenzeit hat der Staat eine neue Anleihe in Höhe von drei Milliarden Euro getätigt, womit die öffentliche Verschuldung auf 21,9 Milliarden Euro steigt. Nennt man das eigentlich Intervallfasten?

Donnerstag

Unterdessen hat der Dachverband der Krankenhäuser seine Vision 2030 für die Spitäler und das luxemburgische Gesundheitssystem vorgestellt - in einer 107-seitigen Roadmap. Daran lesen wir jetzt bis Ostern. Die Lektüre wird ohnehin einer Eiersuche ähneln, nach konkreten Aktionen oder echten Lösungsansätzen sucht man nämlich lange.

