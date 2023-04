Die besten Einschlaflieder von Marc Hansen, Luxemburgs Batman und ein seit Jahrhunderten verschollenes Manuskript über Arbeitszeitverkürzung.

Der politische Rückblick

D'politesch Woch: Frau Lenert, wann Bubatz legal?

Montag

Langsam, traditionell und ein bisschen verstaubt - damit ist nicht etwa die Rede von der CSV, sondern vom öffentlichen Dienst. Zwar sind laut einer neuen Ilres-Studie die Bürger insgesamt mit dem Service des Staates größtenteils zufrieden, allerdings hat der öffentliche Dienst leicht mit seinem Image zu kämpfen.

Doch wie geht man im Normalfall in der Politik damit um, ein Image-Problem zu haben? Hart arbeiten und die Menschen von seiner Kompetenz überzeugen, natürlich! Oder (viel wahrscheinlicher): eine Studie in Auftrag geben - mit vielen grünen Balken und zu viel Text, sodass niemand diese im Detail liest. Zudem engagiert man einen Kommunikationsprofi - damit ist natürlich der charismatischste Minister Luxemburgs gemeint: Xavier ... pardon, Marc Hansen.

Sein Pitch am Montag vor zwei Journalisten, drei Stühlen und einer Fliege, die zu Anfang weggeflogen ist, weil ihr beim bloßen Antlitz Hansens langweilig wurde, war meisterhaft: „Grün: gut. Viele grüne Balken in Studie: sehr gut!“ Mit einem solchen rhetorischen Geschick sollte Hansens Platz in der nächsten Regierung gesichert sein. Oder in der Crèche Ribambelle in Bettemburg.

Dienstag

Von Geisteswissenschaftlern angezweifelt, von Biologen widerlegt - und doch: ein Wunder! Die Studie zur Arbeitszeitverkürzung, von Minister Georges Engel noch vor der Erfindung des Rades in Auftrag gegeben, gibt es! Die alten Mären, Erzählungen und Manuskripte sind also wahr. Ob vor den Wahlen andere archäologischen Fundstücke auftauchen werden? Integrationsgesetz, Richtlinien einer feministischen Außenpolitik, Cannabis-Legalisierung - Wahrheit oder Fiktion?

Donnerstag

Gotham City hat Batman. Und Luxemburg - hat Marc Goergen. Man hat halt die Helden, die man verdient, so das Sprichwort. Doch den Wählern sei versichert: Ob bei Tag oder bei Nacht - Pirat Goergen wacht über eure Wahlzettel. Der Beweis dafür: aufgrund einer parlamentarischen Anfrage wissen Wahlbüros von nun an, dass der Bleistift beim Ankreuzen gesetzeskonform ist.

Ein großes Dankeschön an Kugelschreiber-Fetischist Goergen: Er hat sich eine Kopie des Wahlgesetzes verdient, ein Buch mit dem Best-of der populistischsten Sprüche Sven Clements und ein Hörbuch mit den besten Einschlafliedern für Staatsbeamte, vorgelesen von Marc Hansen.

Freitag

Frau Lenert, wann Bubatz legal? Keine Cannabis-Legalisierung vor den Wahlen also: Das hatte die Ministerin den besorgten Bürgern am Freitag mitzuteilen. Eine Tragödie: wie sollen wir ohne „Beruhigungsmittel“ das Politiker-Geschwätz vor den Wahlen mit ihren inhaltsleeren Ankündigungen wie „Ich bin bereit“ oder „Ich will Verantwortung übernehmen“ ertragen?

Wenn Sie diesen Satz zum Beispiel von Luc Frieden hören, nicht vergessen, das Kleingedruckte zu lesen: „Ich bin bereit ... aber bei Risiken, in die Opposition gehen zu müssen, oder Nebenwirkungen, verlassen Sie sich nicht auf mich und fragen Sie lieber Claude Wiseler oder Ihren Apotheker.“

Hier finden Sie die gesammelten Kolumnen der Serie „D'politesch Woch".



