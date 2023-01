Zwischen Sprüche- und Schulterklopfen: Diese Woche waren sich längst nicht alle grün. Manchen blieb nur die Flucht ins Dschungelcamp.

Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: Dschungel-Roy und die grünen Zwerge

Simone MOLITOR Zwischen Sprüche- und Schulterklopfen: Diese Woche waren sich längst nicht alle grün. Manchen blieb nur die Flucht ins Dschungelcamp.

Montag

Nach dem Wochenende ist vor dem Wochenende, dachten sich die Grünen und luden zu ihrer Neujahrssause in die Rockhal nach Belval ein, wo es Grünzeug besonders schwer hat. Böse Zungen behaupten ja, dass die Location symbolischer nicht hätte gewählt sein können.

Dienstag

Grün ging es in der Chamber mit einer Nullnummer von Prinzessin Welfring weiter, dies zumindest aus Sicht einer erzürnten Martine Hansen. Statt Antworten auf ihre Question élargie zu Kompensierungsmaßnahmen im Rahmen des Naturschutzgesetzes gab es ein Exposé über Vogelschutz- und Lebensraumdirektiven. Hansen zog eine Schnute: „Lesen kann ich selbst!“ Es folgte ein kurzes verbales Gerangel, an dessen Ende klar war: Diese beiden Politikerinnen sind sich nicht grün.

Mittwoch

Habemus Vizepräsident im EU-Parlament: Marc hatte seine Angel ausgeworfen, nachdem der Posten im Zuge des Korruptionsskandals um Eva Kaili vakant geworden war.

Apropos Korruption, dagegen wollen Déi Gréng mit mehr Transparenz in der Chamber vorgehen. Um Änderungen an der Geschäftsordnung des Parlaments auf den Weg zu bringen, müsste die Commission du règlement von dessen Präsident Roy Reding einberufen werden, der aber offensichtlich „nur selten anzutreffen ist“. Wo ist er bloß? Im Gefängnis? Nein, angeblich wurde er im Dschungelcamp gesichtet, wo er auch gleich mit einem neuen Skandal für Einschaltquoten sorgte: Er hatte seine Pritsche illegal zum Doppelbett ausgebaut und an Camp-Mitbewohner Henri-Buhmann-Kox weiterverkauft, der sich dort auf der Flucht vor seiner eigenen Mietreform verschanzt hat. Zur Strafe musste ADR-Dschungel-Roy Kängurubällchen essen und seinen Lockenstab abgeben.

Donnerstag

„Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, dachte wohl auch LSAP-Agrarminister Claude Haagen nach einem Seitenhieb vom grünen Koalitionspartner in Person von François Benoy, der in Sachen Bio den politischen Willen im Landwirtschaftsministerium vermisst. Zum Glück stand Haagen in dem Moment nicht auf einem Bein da, denn, „wer auf einem Bein steht, rutscht leichter aus“. Meint zumindest Martine Hansen.

Sprüche klopfen liegt eben nicht jedem. Premier Bettel hatte die diesbezügliche Latte letzte Woche aber auch sehr hoch gelegt, als er der Bevölkerung ein Trampolin statt einer Couch versprach, woraufhin CSV-Wiseler die Hängematte ins Spiel brachte, während Grünen-Jessie vom E-Bike und Piraten-Sven von einer Leiter sprachen. Apropos Piraten, sie ziehen als einzige Partei den dry january durch und wollen erst im Frühling wieder saufen.

Freitag



Als letzte Partei lud die LSAP zum Neujahrsumtrunk, um dann auch gleich das bestgehütete Geheimnis des Jahres, ach was, des Jahrzehnts zu lüften. Vor lauter Spannung hatte es sogar die Würstchen aus dem Schlafrock gerissen: Paulette Lenert ist bereit, zu Paulette Nationale zu werden.

