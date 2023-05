Die Woche war zwar kurz, liegt manch einem aber bestimmt schwer auf dem Magen. Unser Tipp: Die Sorgen am besten mit reichlich teurem Wein runterspülen.

Politik 2 Min.

Der satirische Rückblick

D'politesch Woch: Cocktail-Fayot und die Weihnachtsengel

Simone MOLITOR Die Woche war zwar kurz, liegt manch einem aber bestimmt schwer auf dem Magen. Unser Tipp: Die Sorgen am besten mit reichlich teurem Wein runterspülen.

Montag

Der offizielle Startschuss für die Gemeindewahlkampagne ist gefallen. Am Wochenende wurden überall fleißig Plakate angebracht und die ersten auch schon wieder heruntergerissen oder beschmiert. Wahrscheinlich, weil das Zahnpastalächeln mancher Kandidaten die Auto- und Radfahrer zu sehr blendet und das Unfallrisiko steigt. Scharenweise wandern derzeit zudem Insekten und Vögel aus. Zu viel ist zu viel!

„Die Studierenden dürfen nicht vergessen werden“ Als Sprachrohr der Luxemburger Studenten sieht sich die ACEL als unverzichtbarer Partner für künftige Regierungen. Acht Forderungen machen dies deutlich.

Unter dem Motto „Objectif 2028“ hat indes die ACEL acht Forderungen an die nächste Regierung gestellt. Erstaunlich dabei: Der größte Studentenvertreter Luxemburgs scheint das größte Problem Luxemburgs – nämlich die Wohnungsnot – nicht als Priorität zu sehen.

Dienstag I

Franz Fayot weist Vorwurf von übertriebenen Spesen zurück Hohe Restaurantrechnungen, teure Weine und Cocktails auf Staatskosten, so lauten die Vorwürfe an den Minister.

Da hat Franz Fayot seine Dienstreisen wohl mit einem All-Inclusive-Urlaub verwechselt. Teure Weine, Cocktails, Kater-Frühstück – oder was soll man sich sonst unter „Extra breakfast food“ vorstellen? – und Weihnachtsengel aus Schokolade finden sich auf der Spesenabrechnung des Ministers. Manchmal sind die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem fließend – in diesem Fall floss offenbar vor allem Alkohol auf Kosten der Steuerzahler, wie die Online-Reporter aufdeckten. Immerhin das Geld für die Weihnachtsengel hat die LSAP-Naschkatze inzwischen zurückgezahlt. Die Causa Cocktail-Fayot wurde beim Gemeindewahlkampf-Auftakt der Sozialisten am Abend übrigens mit viel guter Laune einfach weggelächelt.

Dienstag II



Bettel-Verbot in der Stadt Luxemburg: "Überraschung" in der Märei Das Innenministerium hatte die Änderung des Polizeireglements gestoppt. Die Stadt Luxemburg hat drei Monate Zeit, um Einspruch einzulegen.

Unterdessen kippte das Innenministerium das geplante Bettel-Verbot von Polfer, Wilmes & Co, beziehungsweise lehnte die dazu nötige Abänderung der hauptstädtischen Polizeiverordnung ab. „Wenn jemand mit einem Becher in der Straße sitzt, stellt dies keine Gefahr dar“, argumentierte Innenministerin Taina Bofferding. Nun ja, man könnte immerhin darüber stolpern und sich sein Manolo-Blahnik-Schuhwerk ruinieren!

Derweil drehen die Kommunalpolitiker in Bürden am Rad, genauer am Windrad. Wegen einer geplanten Windkraftanlage droht die Nordstad-Fusion zu platzen. Erneuerbare Energien, ja, aber nicht auf unserem Hügel! Die ewige Nimby-Leier.



Nordstad-Fusion droht an Windkraftanlage zu scheitern Die Gemeinde Erpeldingen wehrt sich vehement gegen das geplante Windrad in Bürden und wirft ihren Nachbarn vor, auf Zeit zu spielen.

Mittwoch

Nicht nur die mit Partei- und Kandidatenplakaten zugekleisterte Landschaft deutet darauf hin, dass der Wahlkampf nun wirklich in Fahrt kommt. Hier ein Face-à-face, da eine politische Live-Debatte und mittendrin Moderatoren, die ihre liebe Mühe haben, die Kontrahenten in ihrem Redeschwall zu bremsen. Kleine Stromstöße könnten vielleicht helfen.

Freitag

Die Kommunisten stellen ihr Rahmenprogramm für die Gemeindewahlen vor. Das Motto: „D’Gemeng gehéiert all hiren Awunner“. Das Versprechen: „Die KPL ist keine Partei der leeren Versprechungen.“ Damit hebt sie sich natürlich deutlich von den gestandenen Parteien ab.

Hier finden Sie die gesammelten Kolumnen der Serie „D'politesch Woch“.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.