All Form vu Plafonéiere vum Index féiert fréier oder spéider zu engem Eenheetsbräi bei de Paien an d’Qualifikatioun vum eenzele Mënsch verléiert u Bedeitung, mengt den Auteur.

Politik 5 Min.

Analyse und Meinung

D’Märche vum Pond Botter a vum gedeckelten Index

All Form vu Plafonéiere vum Index féiert fréier oder spéider zu engem Eenheetsbräi bei de Paien an d’Qualifikatioun vum eenzele Mënsch verléiert u Bedeitung, mengt den Auteur.

Vum Gilles Kohnen *

Zanter iwwer 100 Joer gëtt et hei zu Lëtzebuerg de Prinzip vum Indexsystem. Wärend ugangs längst net jidder Salarié a Pensionär vun der automatescher Upassung vum Loun un d’Präisdeierecht profitéieren duerft, esou gëllt säit 1975, dass all Kéier, wann eng Indextranche erfält, all Pai an all Pensioun ëm deselwechte Prozentsaz klëmmt. Zanterhier goufen ongeféier 60 Indextranchen zu jeeweils 2,5 Prozent ausbezuelt.



UEL: Luxemburg muss sich anstrengen, um nicht abgehängt zu werden Jean-Paul Olinger und Michel Reckinger, Direktor und Präsident der Union des Entreprises Luxembourgeoises: „Der Standort muss attraktiver werden, auch durch Steuersenkungen.“

Well den Index och haut nach ëmmer prozentual zum Loun applizéiert gëtt, gëllt de Prinzip: Wat ee méi verdéngt, wat ee méi Sue bäikritt. Mee ass dat fair? "D’Pond Botter, de Bifdeck an de Liter Masut sinn dach fir jidderee genee d’selwecht méi deier ginn", ass eng Ausso, déi een net seelen ze héiere kritt, an déi faktesch och absolutt korrekt ass. Wéi kann een also trotzdeem weiderhin zouloossen, dass déi, déi souwisou schonn am meeschte verdéngen, bei all Indextranche méi bäikréien ewéi déi, déi méi Schwieregkeeten hunn, iwwert d’Ronnen ze kommen?



Ville Leit ass dëst jiddefalls en Dar am Aen an d’Fuerderung no enger Form vu „gedeckeltem“ Index fënnt duerchaus Zousproch an Deeler vun eiser Gesellschaft. Och eng Rei Politiker sympathiséiere mat der Iddi fir de Montant, deen e Salarié pro Indextranche maximal kann ausbezuelt kréien, ze plafonéieren.



E Beispill mat zwou Karriären an zwou Paien

Fir ze verstoen, wéi eng Auswierkungen eng Deckelung vum Index konkret hätt, esouwuel fir d’Salariéen, ewéi och fir d’Attraktivitéit vun deenen eenzele Karriären a Beruffer, vergläiche mer als Musterbeispill zwee fiktiv Beruffer mateneen. Fir de Beruff A brauch een als Schoulofschloss eng Première an d’Ufanksgehalt läit haut bei 3.500 Euro brutto pro Mount. Fir de Beruff B dogéint muss een dräi Joer studéiert hunn an et fänkt ee mat 5.000 Euro brutto un. Och wann een hei am Land mat enger Bruttopai vu 5.000 Euro keng riseg Spréng mécht, zemools net beim Logement, esou erlaabt dës Pai engem awer en däitlech méi héije Liewensstandard, ewéi eng Pai vun 3.500 Euro. De Bachelor-Ofschloss gëtt an dësem Fall also finanziell honoréiert, schliisslech läit d’Ufankspai brutto ronn 43 Prozent iwwert där, déi een am Beruff A, also ouni Studium, kritt.

Laut eisem aktuellen Indexmechanismus bedeit d’Ausbezuele vun enger Indextranche, dass eng Pai vun 3.500 Euro op 3.587,5 Euro klëmmt an eng Pai vu 5.000 Euro op 5.125 Euro. Eng méiglech Form vun Deckelung vum Index kéint an dësem Beispill dora bestoen, dass e Salarié mat enger Pai vu 5.000 € och „nëmmen“ 87,5 Euro géif bäikréien amplaz 125 Euro. Béid Salariéë kréie beim plafonéierten Index also exakt d’selwecht vill an der Pai bäi, wat jo op den éischte Bléck och gerecht ass, schliisslech ass de Wuerekuerf fir jiddereen d’selwecht méi deier ginn.



No 20 gedeckelten Indextranche si bei dësem Beispill aus 3.500 Euro ronn 5.735 Euro an aus 5.000 Euro ronn 7.235 Euro ginn. Am Beruff B verdéngt een elo „nëmmen“ nach 26 Prozent amplaz 43 Prozent méi, ewéi am Beruff A. Och wann d’Differenz tëscht béide Paien nominal onverännert bei 1.500 Euro läit, esou hëlt d’Kafkraaft vun dëser Differenz am Laf vun de Jore staark of. Jonk Leit, déi zu deem Moment iwwerleeën, ob sech de Studium fir de Beruff B finanziell nach lount am Verglach zum Beruff A, fir deen ee jo net muss studéiert hunn, fänken un ze zweifelen. Schliisslech sollt een och bedenken, dass een duerch de Studium mindestens dräi Joer méi spéit ufänkt, Suen ze verdéngen an dann heefeg nach zéng Joer laang e Studenteprêt muss zréckbezuelen.



Die Indextranche lässt auf sich warten Vor allem niedrigere Preise an den Zapfsäulen sorgen für einen Rückgang der Teuerung um 0,6 Prozent. Die Kosten für Flugreisen zogen hingegen an.

No 50 Tranchë gedeckeltem Index géif een am Beruff B nach ronn zwielef Prozent méi verdéngen, ewéi am Beruff A. À l’infini tendéiert d’Differenz (a Prozent) tëscht béide Paie géint Null, an domat och den Ureiz, d’Strapazen an d’Käschte vum Studium fir de Beruff B op sech ze huelen. Natierlech gëtt bei dësem Beispill vernoléissegt, dass de Beruff B warscheinlech eng besser Karriärsentwécklung a méi Opstigschance bitt, ewéi de Beruff A. Dat ännert awer näischt um Grondprinzip, nämlech dass all Form vu Plafonéiere vum Index fréier oder spéider zu engem Eenheetsbräi bei de Paie féiert an d’Qualifikatioun vum eenzele Mënsch u Bedeitung verléiert. Phase mat héijer Inflatioun, esou wéi déi aktuell, beschleunegen dëse Phenomen nach. Och de Modell vun engem sougenannten „sozialen Index“, esou wéi en aus deem engen oder anere politesche Lager scho gefuerdert gouf, géif laangfristeg zum selwechte Resultat féieren.

D’Aféiere vun engem gedeckelten Index géif d’Gehälterstruktur an all Entreprise genee ewéi och am ëffentlechen Déngscht op d’Kopp geheien.

D’Aféiere vun engem gedeckelten Index géif d’Gehälterstruktur an all Entreprise genee ewéi och am ëffentlechen Déngscht op d’Kopp geheien, well d’Ënnerscheeder an der Pai, déi et tëscht deenen eenzele Karriäre jo net ouni Grond ginn, progressiv verschwanne géifen. Wärend den aktuellen, net gedeckelten Indexmechanismus Joerzéngte laang e Garant fir soziale Fridden hei am Land war, géif e gedeckelten Index de gesellschaftlechen Zesummenhalt a Gefor bréngen. Domat wär den urspréngleche Sënn an Zweck vum Index ad absurdum gefouert.

Wann de Wonsch no Ëmverdeelung besteet, da sollt een dat iwwert de Wee vun de Steiere reegelen, an net iwwert den Index. Dëse sollt net zum Instrument fir Sozialpolitik verkommen, mee och an Zukunft dofir suergen, dass engersäits d’Kafkraaft vun de Leit erhale bleift, a gläichzäiteg d’Proportiounen tëscht de Paie bestoe bleiwen.



Als Gesellschaft musse mir eis d’Fro stellen, ob mir wëllen an engem Land liewen, wou all Schoulofschloss, all Qualifikatioun an all Leeschtung d’selwecht honoréiert gëtt. D’Politiker hirersäits wäerten an deene kommende Méint jiddefalls net dolaanscht kommen, kloer Faarf ze bekennen, fir wéi eng Zort Indexmechanismus si an hir jeeweileg Partei stinn.



* Den Auteur ass Member vum Comité vun der Féduse/Enseignement-CGFP

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.