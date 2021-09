Die Sicherheitslage im Land bereite den Menschen große Sorgen, sagt die CSV. Sie fordert die Regierung auf, endlich zu handeln.

CSV zur Sicherheitspolitik

"Die Zeit des schönen Geschwätzes ist vorbei"

Michèle GANTENBEIN Die Sicherheitslage im Land bereite den Menschen große Sorgen, sagt die CSV. Sie fordert die Regierung auf, endlich zu handeln.

Die CSV sieht die Sicherheitslage im Land bedroht. Viele Menschen würden sich mit Videos, Kurznachrichten und Anrufen an sie wenden und um Hilfe bitten, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, die die CSV zum Anlass nahm, um die Regierung aufzufordern, endlich etwas zu unternehmen, und um ihre Lösungsvorschläge erneut darzulegen.

Sicherheit sei kein Luxus, sondern ein Grundrecht, sagte Co-Fraktionschef Gilles Roth, der der Regierung vorwarf, in Sicherheitsfragen zu sehr auf Tauchstation zu gehen. Der Abgeordnete und Stadtschöffe Laurent Mosar sprach von einer „grassierenden Kriminalität“, die sich in den vergangenen Wochen, besonders im Bahnhofsviertel, wesentlich zugespitzt habe.

„Die Menschen trauen sich nicht mehr, bei Dunkelheit vor die Tür zu gehen, die Geschäftsleute im Bahnhofsviertel haben Angst, dass sie wegen der Unsicherheit bald ihre Geschäfte schließen müssen“, sagte Mosar. Zudem seien Sozialarbeiter, „die versuchen, zu helfen und zu vermitteln, am helllichten Tag von Drogendealern angegriffen worden. Inzwischen hat die Aggression ein Niveau erreicht, das niemanden mehr kaltlassen kann“, so Mosar.

Für die CSV besteht angesichts der Lage in der Hauptstadt, aber auch andernorts, dringender Handlungsbedarf. Seit Jahren würden die einzelnen Polizeiminister, erst Etienne Schneider (LSAP), dann François Bausch (Déi Gréng) und nun Henri Kox (Déi Gréng) Abhilfe versprechen, umgesetzt aber hätte die Regierung bis dato nichts - es gebe weder mehr Polizeipräsenz, noch sei das Versprechen der Videoüberwachung eingelöst worden.

Für die CSV steht außer Frage, dass die Kriminalitätsrate stark gestiegen ist. Besonders bei Raubüberfällen mit Gewaltanwendung sei die Steigerung enorm, sagte Laurent Mosar unter Berufung auf offizielle Statistiken. „Diese Regierung macht permanent Versprechen, setzt aber in der Praxis quasi nichts um. Die Zeit des schönen Geschwätzes ist vorbei. Es ist nicht eine Minute vor zwölf, sondern eine Minute nach zwölf“, mahnte Mosar, der die Regierung aufforderte, bis Ende des Jahres Maßnahmen auf den Weg zu bringen.

Die CSV hat eine Reihe von Lösungsvorschlägen ausgearbeitet (siehe Kasten unten), darunter die Videoüberwachung an sensiblen Orten. Obwohl das diesbezügliche Gesetz vorliege, sei Henri Kox in dieser Angelegenheit retizent, „weil die Grünen prinzipiell gegen Videoüberwachung sind“, so der sicherheitspolitische Sprecher der CSV, Léon Gloden, der diese Haltung als „grüne Ideologie“ bezeichnete. „Die gesetzliche Basis für die Videoüberwachung ist da, sie muss jetzt umgesetzt werden.“

Die CSV fordert in ihrem Maßnahmenkatalog unter anderem auch eine kurzfristige Anpassung des Jugendschutzgesetzes, um eine Lücke im Gesetz zu schließen. Laut dem aktuellen Gesetz müssen minderjährige Straftäter nach dem Eintritt ins Erwachsenenalter frei gelassen werden.

Die CSV hat einen Gesetzesvorschlag ausgearbeitet, wonach minderjährige Straftäter auch beim Eintritt ins Erwachsenenalter weiterhin in Haft bleiben müssen. „Diese Maßnahme ließe sich schnell umsetzen“, meinte Mosar. „Die Regierung muss jetzt ihre Scheuklappen ablegen und einsehen, dass wir ein ernsthaftes Problem haben, in der Hauptstadt, aber auch außerhalb.“

„Die Menschen erwarten konkrete Aktionen“, sagte Parteipräsident Claude Wiseler. „Wir haben Vorschläge vorgelegt. Wir verlangen, dass die Regierung diese oder andere Maßnahmen, die wirksam sind, umsetzt, denn so können wir nicht weitermachen.“

Laurent Mosar nahm auch noch einmal Stellung zum umstrittenen Einsatz einer privaten Sicherheitsfirma in der Hauptstadt. „Wir hätten auch lieber, wenn die Polizei patrouillieren würde, denn dann bräuchten wir keine Sicherheitsfirma. Aber es war entweder das oder nichts.“

Kurzfristig sei eine Unterredung mit Polizeiminister Henri Kox geplant. Sollte der Minister gewisse Garantien in Sachen Polizeipräsenz und Patrouillen geben, schließt Mosar nicht aus, auf den Einsatz einer privaten Sicherheitsfirma zu verzichten. Der aktuelle Vertrag läuft im November aus und muss neu ausgeschrieben werden, so noch der Stadtschöffe.

Die Vorschläge der CSV Personelle Aufstockung des Polizeikorps und systematische Polizeipatrouillen in gefährdeten Vierteln; Systematische Videoüberwachung von Hotspots unter Wahrung des Datenschutzes und der Personenrechte; Einführung des Platzverweises; Einführung von Bodycams und Tasern, um den Einsatz von Schusswaffen zu verhindern; Durchführung von Gefangenentransporten durch Justizvollzugsbeamte, um Polizeibeamte für andere Aufgaben freizustellen; Attraktivere Laufbahnen für Polizeibeamte; Psychologische Begleitung und Unterstützung von Polizeibeamten in Notsituationen; Anpassung des Jugendschutzgesetzes, um zu verhindern, dass minderjährige Straftäter beim Eintritt ins Erwachsenenalter frei gelassen werden.





