CSV zieht Wahlkampfbilanz

Marc HOSCHEID Drei Tage vor der Europawahl lässt die CSV den Wahlkampf noch einmal Revue passieren. Kritik geht vor allem an die Adresse der ADR.

Am Ende scheint man bei der CSV seinen Frieden mit der Wahlkampagne zum Europaparlament gemacht zu haben. Die eigenen Wahlversammlungen seien besser besucht gewesen, als jene von vor fünf Jahren und die Menschen hätten auch viele Fragen gestellt, so Co-Spitzenkandidat Christoph Hansen. Weniger zufrieden zeigte man sich mit dem Verhalten der ADR.



Vor allem die Themen Gerechtigkeit und Sicherheit lägen vielen Bürgern am Herzen, so Hansen. Deswegen setze sich seine Partei unter anderem auch für sicherere EU-Außengrenzen ein. So soll die Grenzschutzbehörde Frontex bis 2022 auf 10 000 Beamte aufgestockt werden.



EU-Mindestlohn und Kerosinsteuer gefordert



Des Weiteren spricht sich die CSV für die Einführung eines europaweiten Mindestlohns aus. Da die Arbeitnehmer in der Union immer mobiler würden, müsse sichergestellt werden, dass sie in den verschiedenen Mitgliedsländern unter ähnlichen sozialen Umständen leben können. Hansen brach auch eine Lanze für Freihandelsabkommen mit verlässlichen Partnern wie Japan.



In Bezug auf die Klimapolitik kritisierte Hansen die von der Regierung beschlossene Erhöhung der Spritakzisen, die letztlich nicht zu weniger Verkehr führe, sondern diesen nur verlagere. Sinnvoller sei die Einführung einer Kerosinsteuer, da die Fortbewegung per Flugzeug einen gewissen Luxus darstelle. Der Flugverkehr habe allein in den vergangenen fünf Jahren 26 Prozent mehr CO2 ausgestoßen.



Sowohl Engel als auch Hansen waren der Ansicht, dass die Wahlkampagne insgesamt eher schleppend verlaufen sei. Ein Grund für die eher geringe Begeisterung in der Bevölkerung ist für Engel der Umstand, dass die Luxemburger es nicht gewohnt seien, so oft an die Wahlurnen gerufen zu werden, wie dies seit den Gemeindewahlen 2017 der Fall war.



ADR in einer Reihe mit FPÖ und Rassemblement National



Als Hauptgegner im Kampf um die drei Sitze scheint Engel die ADR ausgemacht zu haben. Er stellte sie in eine Reihe mit der österreichischen FPÖ und dem französischen Rassemblement National von Marine Le Pen. Wie diese setze sich auch die ADR für eine Annäherung an Russland ein. Dabei zeige gerade das Beispiel der FPÖ, dass diese Parteien sich zwar angeblich für die europäischen Nationen einsetzen würden, diese allerdings in Wahrheit an Russland verkaufen würden.



Er störte sich zudem daran, dass die ADR in die Wählerlisten eingetragene EU-Ausländer Briefe in deren Muttersprache geschickt habe. Dabei handele es sich um eine Verfolgung in die sprachliche Intimsphäre.



Auf LW-Nachfrage hin meinte ADR-Spitzenkandidat Gast Gibéryen, Engel habe wohl das Wahlkampffieber und panikiere. Mit ihrer Forderung die Sanktionen gegen Russland zu lockern, da diese auch Europa schadeten, liege die ADR im europaweitem Trend. Was die Briefe angehe, so mache es eben wenig Sinn, beispielsweise einen Polen auf Deutsch anzuschreiben. Man habe, wie die DP, nicht gegen das Gesetz verstoßen als man die Wählerlisten angefragt habe. Engel stehe wohl intern unter Druck, weil er diesen Zug für die CSV verpasst habe.