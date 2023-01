Auf Twitter stellen die CSV-Abgeordneten Léon Gloden und Laurent Mosar nach der Kritik Dan Kerschs (LSAP) an Xavier Bettel (DP) den Zusammenhalt der Regierung infrage.

Twitter-Reaktionen

CSV zeigt sich schadenfroh über Streit in der Regierungs-„Familie"

Auf Twitter stellen die CSV-Abgeordneten Léon Gloden und Laurent Mosar nach der Kritik Dan Kerschs (LSAP) an Xavier Bettel (DP) den Zusammenhalt der Regierung infrage.

(FJ) Fast eine Woche nachdem Premierminister Xavier Bettel (DP) im RTL-Neujahrsinterview den Appell formuliert hatte, in der Regierungs-„Familie“ keine „Wahlkampfstimmung“ aufkommen zu lassen, brauchte der LSAP-Abgeordnete Dan Kersch nicht lang, bis er der Bitte des Premierministers trotzte. Kersch zeigte sich in einem Analyse-Artikel, der am Samstag im „Luxemburger Wort“ erschienen war, kritisch gegenüber den Aussagen des Premiers in dessen Neujahrsinterview.

Xavier Bettel: „Am liebsten wäre ich Premier“ Premierminister Xavier Bettel im RTL-Neujahrsinterview über Parlamentswahlen, seine Zukunft als Premier und den möglichen Ausgang des Krieges in der Ukraine.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter meldete sich nun die CSV zu den sichtbaren Meinungsunterschieden innerhalb der Regierungskoalition zu Wort. „Wann ech verschidden Aussoen vun eenzelnen LSAP-Politiker heieren an liesen dann si mir jo schon voll am Wahlkampf“, vermerkt der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar mit einem Hauch Ironie, indem er mit seinem Tweet an die Aussagen Bettels erinnert, keine Wahlkampfstimmung innerhalb der Koalition aufkommen zu lassen.

Parteikollege und Sicherheitssprecher der CSV, Léon Gloden, ließ den Regierungsstreit ebenso wenig unkommentiert: „LSAP, DP an Déi Gréng sin wuel keng Frënn méi. Eng Regierung an der Kris kann sech eist Land an dësen Zaiten net leeschten.“ Daraufhin meldete sich Kersch ebenfalls auf Twitter zu Wort und kommentierte die schadenfrohen Aussagen des CSV-Abgeordneten Gloden.

Innerhalb der CSV gebe es mehr Meinungsstreit als zwischen den drei Regierungsparteien innerhalb der letzten zehn Jahre. „Also: Ball flaach haalen...“, so Kersch.

Bettel-Interview sei laut Kersch „nicht die hohe Kunst“ gewesen

Trotz der Kritik an Xavier Bettel im Zuge seines Neujahrsinterviews scheint sich also Kersch weiterhin für den Zusammenhalt in der Regierung auszusprechen. Was die LSAP-Forderungen innerhalb der Koalition anbelangt, so machte Kersch in seinem Analyse-Text die roten Linien seiner Partei klar - und zögerte dabei nicht, gegen den Premier und seine Partei auszuteilen.



In Bezug auf die wiederholte Ankündigung Bettels, eine durchgehende Steuerreform komme nur infrage, sollte der finanzielle Raum dafür gegeben sein, antwortete Kersch unter anderem dem Premier, die DP solle „ihren Koalitionspartnern Dank zollen, dass diese sie auf den richtigen Weg gebracht“ hätten. Denn in Luxemburg werde es in Zukunft zu steuerlichen Entlastungen kommen, kündigte Kersch in seinem Text an. Auch wenn diese „nicht so weit gehen, wie sie es eigentlich müssten“, werde sich die DP dem Druck der Öffentlichkeit beugen. „Es wird ein Sieg der gesellschaftspolitischen Vernunft sein“, so Kersch.

LSAP, DP an déi gréng sin wuel keng Frënn méi. Eng Regierung an der Kris kanns ech eis Land an dësen Zaiten net leeschten. Laurent Mosar (CSV) auf Twitter

Kersch: "Interview des Staatsministers war nicht die hohe Kunst" Ob Steuerreform oder Arbeitszeitverkürzung: Dan Kersch (LSAP) findet wenig Gefallen an den Neujahrs-Aussagen von Xavier Bettel (DP).

Ebenso die Aussagen des Premiers zur Arbeitszeitverkürzung nahm sich der Abgeordnete Kersch zur Brust. Und das mit der Schlussfolgerung: „Xavier Bettel wollte unbedingt über die Arbeitszeiten reden. Ob er sich damit einen Gefallen getan hat, sei dahingestellt.“

Den Auftritt des Premiers im Neujahrsinterview bezeichnete Kersch in seinem Text als „nicht unbedingt die hohe Kunst“. Den Zuschauerinnen und Zuschauern sei nicht entgangen, findet Kersch, dass Bettel „versteckte Kritik an einzelnen Fachministern der Koalitionspartner“ habe durchblicken lassen.

