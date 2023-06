Die CSV kann in einigen Gemeinden ihre Macht zementieren, in anderen lässt sie ordentlich Federn.

Gemeindewahlen 2023

CSV: "Wir sind ganz zufrieden"

Michèle GANTENBEIN Die CSV kann in einigen Gemeinden ihre Macht zementieren, in anderen musste sie ordentlich Federn lassen.

2017 ging die CSV als klarer Gewinner aus dem Rennen um die lokalen politischen Mandate hervor. Die Christlich-Sozialen erhielten damals 30,4 Prozent der Wählerstimmen und lagen damit weit vor der LSAP (24 Prozent), der DP (18,2 Prozent) und Déi Gréng (16,4 Prozent). Die CSV errang in vier Gemeinden die absolute Mehrheit, kehrte in der Hauptstadt an der Seite der DP in den Schöffenrat zurück und eroberte in Esch/Alzette das Bürgermeisteramt.

Esch/Alzette: Kopf-an-Kopf-Rennen mit der LSAP

Sechs Jahre später sieht die Sache anders aus. In Esch/Alzette gewinnt die LSAP mit einer hauchdünnen Mehrheit von 0,02 Prozentpunkten (36 Stimmen). Beide Parteien kommen auf sechs Sitze, allerdings bleibt Bürgermeister Georges Mischo Erstgewählter vor Steve Faltz (LSAP).

In der Hauptstadt hat die CSV mit Minuswerten um vier bis fünf Prozent von Anfang an einen schweren Start und krebst lange knapp vor den Grünen an der 20-Prozent-Marke herum. Bei den Wahlen 2017 hatte die CSV einen Erdrutschsieg hingelegt und zwei Sitze dazugewonnen. Bei Redaktionsschluss (23 Uhr) liegt die CSV bei 20,8 Prozent, knapp vor den Grünen mit 18,4 Prozent.

Machtwechsel in Diekirch

In einigen Gemeinden legen die Christlich-Sozialen ordentlich zu, verteidigen ihre Machtposition oder führen einen Machtwechsel herbei. In Diekirch beispielsweise gelingt der CSV der große Coup: Sie bricht die absolute Mehrheit der LSAP (beide jetzt fünf Sitze) und CSV-Kandidat Charles Weiler überholt den amtierenden LSAP-Bürgermeister Claude Thill.

In Mamer kommt die CSV mit Député-Maire Gilles Roth auf sieben Sitze (+1 Sitz) und bleibt stärkste Kraft. In Strassen legt sie um 9,5 Prozentpunkte zu und kommt auf 31 Prozent (+2 Sitze). In Monnerich kann sie sich um 5,7 Prozent (+1 Sitz) und in Betzdorf um 1,1 Prozent (+1 Sitz) verbessern. In Kehlen kann die CSV unter Bürgermeister Félix Eischen ihren Vorsprung ausbauen und kommt auf sechs Sitze (+1 Sitz). In Walfer kommt sie auf 37,8 Prozent (+3,2 Prozent), behält ihre fünf Sitze und den Bürgermeisterposten. Auch in Contern kann sie sich mit fünf Sitzen an der Spitze halten und in Differdingen kann die Partei sich um einen Sitz auf fünf Mandate verbessern.

Wo die CSV Federn lässt

In manchen Gemeinden sackt die CSV teilweise massiv ab. In Steinfort verliert sie zwei von vier Sitzen (-11 Prozent), in Junglinster, wo Bürgermeister Romain Reitz nicht mehr kandidierte, verliert sie einen Sitz (-5,1 Prozent) und muss den Bürgermeisterposten an den aktuellen Koalitionspartner DP abgeben.

In Echternach zieht die DP an der CSV vorbei, so dass die Christlich-Sozialen den Bürgermeisterstuhl dort nicht halten können. In Sandweiler verliert die CSV ganze 10,5 Prozentpunkte, hauptsächlich zugunsten der DP. Damit ist die Koalition CSV-Déi Gréng am Ende.

In Esch/Alzette lieferten sich die CSV (hier Bürgermeister Georges Mischo) und die LSAP ein extrem enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Foto: Marc Wilwert

In Ettelbrück kann die CSV ihre Sitzanzahl trotz herber Verluste halten, allerdings landet Bürgermeister Jean-Paul Schaaf nur noch auf Platz 2.

In Schifflingen verliert die CSV unter Bürgermeister Paul Weimerskirch einen Sitz, damit kann die schwarz-grüne Koalition nicht mehr aufrechterhalten werden. Und in Petingen verliert die CSV unter Jean-Marie Halsdorf ganze zwölf Prozent (-2 Sitze). Auch in Düdelingen verliert sie einen Sitz.

CSV verliert absolute Mehrheit in Clerf und Hesperingen

In Habscht verliert die CSV 12,1 Prozent, kann ihre absolute Mehrheit mit 52,8 Prozent dennoch verteidigen. Auch in Rambrouch behält die CSV die absolute Mehrheit trotz Verlusten (-1,3 Prozent). In Clerf hingegen verliert die CSV ihre absolute Mehrheit (-12,6 Prozent), halbiert ihre Sitze von sechs auf drei und Député-Maire Emile Eicher landet nur noch auf dem zweiten Platz. In Hesperingen behält die CSV unter Bürgermeister Marc Lies acht Sitze, verliert aber die absolute Mehrheit, da künftig 17 Sitze zu besetzen sind.

Die Partei blickt mit gemischten Gefühlen auf ihr Ergebnis. „Wir sind im Grunde sehr zufrieden, wir hatten 2017 ein historisch hohes Ergebnis und wir konnten uns auf einem hohen Niveau stabilsieren“, sagte Co-Parteipräsident Claude Wiseler am Sonntag auf LW-Nachfrage. Aus den Ergebnissen will er auf keinen Fall Schlussfolgerungen für die Nationalwahlen ziehen. „Das hier sind ganz andere Wahlen“, so Wiseler.

