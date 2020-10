CSV: Wie gelähmt

Die christlich-soziale Volkspartei spaltet ein Richtungsstreit. Die Oppositionspartei könnte, wenn sie wollte, die Krise als Chance nutzen.

Die CSV steckt in einer ernsthaften Krise. Seit Jean-Claude Juncker weg ist, weiß die Partei nicht, wer sie ist, wofür sie steht und wohin sie will. Sie weiß nur, dass sie zurück in die Regierung will. Bloß: Wer soll sie dorthin führen und warum sollte man sie wählen? Diese Fragen sind völlig offen – und werden wohl auch nach dem digitalen Kongress am Samstag unbeantwortet bleiben.

Fraktionschefin Martine Hansen und Parteipräsident Frank Engel ringen um die Führung in der Partei und haben unterschiedliche Auffassungen, in welche Richtung die Partei steuern soll ...