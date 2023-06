Das Wahlprogramm der CSV steht. Die Volkspartei verspricht weniger Steuern, eine bessere Gesundheitsversorgung und mehr erschwingliche Wohnungen.

CSV-Wahlprogramm

Luc Frieden: "Weniger Steuern für alle"

Michèle GANTENBEIN Das Wahlprogramm der CSV steht. Die Volkspartei verspricht weniger Steuern, eine bessere Gesundheitsversorgung und mehr erschwingliche Wohnungen.

Die CSV hat am Montag als erste Partei ihr Wahlprogramm für die Nationalwahlen am 8. Oktober vorgestellt, natürlich nicht in allen Einzelheiten, sondern zehn Schwerpunktthemen, mit denen die Christlich-Sozialen im Herbst bei den Wählern punkten möchten.



Steuern senken, Kaufkraft stärken

Sollte die CSV in die Regierung kommen, will sie die Steuern „für alle Menschen“ senken. Mehr Netto vom Brutto lautet das Ziel. „Wir wollen in der nächsten Legislaturperiode die Steuertabelle etappenweise an die Inflation anpassen“, sagte Spitzenkandidat Luc Frieden bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Wahlprogramms. Der Eingangssteuersatz (niedrigstes zu versteuerndes Einkommen) soll später anfangen und die Steuertranchen breiter werden, „damit man weniger schnell in einen höheren Steuersatz hineinkommt“, so Frieden.

Alleinerziehende, Witwen und Witwer sollen erst nach sechs Jahren von der Steuerklasse 2 in die Klasse 1a gestuft werden. Eine Erbschafts- und Vermögenssteuer werde es mit der CSV nicht geben. Um jungen Menschen den Start ins Leben zu erleichtern, sollen sie in den ersten drei Berufsjahren in den Genuss von speziellen Steuerfreibeträgen kommen.

Vier Elternstunden und doppeltes Kindergeld

Die CSV möchte im Arbeitsrecht das Recht auf vier (unbezahlte) Elternstunden pro Woche einführen für Familien mit Kindern im Grundschulalter. Diese sollen zwischen dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber flexibel ausgehandelt werden. Bei Familien mit geringem Einkommen würde der Staat mit einem finanziellen Beitrag unterstützen, so Frieden. Die Maßnahme sei nicht kumulierbar mit anderen Maßnahmen, wie Elternurlaub beispielsweise. Eltern, die ihre Kinder zu Hause versorgen möchten, statt sie in die Betreuung zu geben, bekommen ein doppeltes Kindergeld.

Die CSV bei der Vorstellung ihres Wahlprogramms: Co-Präsident Claude Wiseler, Spitzenkandidat Luc Frieden, Co-Präsidentin Elisabeth Margue und CSJ-Präsident Alex Donnersbach (v.l.n.r.) Foto: Marc Wilwert

Schneller bauen durch schnellere Prozeduren

Bei der Schaffung von Wohnraum müsse man schneller vorankommen, meinte Frieden. Erreichen will die CSV das mit beschleunigten Prozeduren, darunter die Abschaffung von Kompensierungsmaßnahmen innerhalb des Bauperimeters, und durch höheres Bauen im urbanen Raum. Die privaten Bauträger sollen an der Schaffung von erschwinglichem Wohnraum beteiligt werden, um das Angebot an Wohnungen zu erhöhen. Die CSV will den TVA-Satz auf dem Bau von Mietwohnungen, der von der Regierung Bettel I auf 17 Prozent erhöht worden war, „während einer bestimmten Zeit“ wieder auf drei Prozent senken, um die Investitionen in den Wohnungsbau anzukurbeln.

Gesundheit: Ausbau ambulanter Strukturen

Im Gesundheitsbereich möchte die CSV die Wartezeiten in den Notaufnahmen oder für Untersuchungen und Analysen (IRM, Mammografie usw.) durch den flächendeckenden Ausbau von ambulanten Strukturen außerhalb der Krankenhäuser „substanziell“ reduzieren. Der Zugang zu Maisons médicales soll während sieben Tagen die Woche gewährleistet sein. Das Notaufnahme-System soll grundlegend überarbeitet und das Management in den Spitälern verbessert werden.

Mehr Sicherheit im öffentlichen Raum

Um die Sicherheit im Land zu verbessern, setzt die CSV auf mehr Polizeipräsenz. Sie will 700 Polizisten in den kommenden fünf Jahren rekrutieren und die Beamten von administrativen Aufgaben befreien, damit sie draußen präsenter sein können. Zudem setzt die CSV auf mehr Videoüberwachung in so genannten Hotspots.

Reformen im Bildungswesen

Die Schule müsse sich durch das Vermitteln neuer Kompetenzen (skills) an die Digitalisierung anpassen, fand Frieden. Aber auch den Sprachunterricht will die CSV reformieren. Deutsch soll als Alphabetisierungssprache beibehalten werden, allerdings als Fremdsprache unterrichtet werden. Im Secondaire müssten Förderkurse in Deutsch und Französisch angeboten werden. Die Hausaufgabenhilfe soll im Fondamental und im Secondaire flächendeckend ausgebaut werden. Statt immer neue Sektionen einzuführen, setzt die CSV auf mehr Wahlmöglichkeiten bei den Fächern innerhalb der Sektionen. Ein Talent-Test soll die Orientierung der Schüler nach dem Fondamental verbessern.

Kompetitive und nachhaltige Wirtschaft

Finanzieren will die CSV den Sozialstaat und die Steuerentlastungen dank einer kompetitiven, nachhaltigen und inklusiven Wirtschaft. „Wir brauchen eine starke Industrie, einen starken Finanzplatz und ein starkes Handwerk“, sagte Frieden. Er möchte die bestehenden Sektoren stärken, aber auch neue Betriebe anlocken. Erreichen will die CSV das zum Beispiel durch die Reduzierung der administrativen Last um 20 Prozent und die Einführung des Only-Once-Prinzips. Betriebe, die in die ökologische und digitale Transition investieren, sollen steuerlich begünstigt werden. Der Körpersteuersatz soll in den kommenden fünf Jahren stufenweise auf OECD-Durchschnitt gesenkt werden.

Für den Wohnungsbau oder die ökologische Transition will die CSV viel Geld in die Hand nehmen, gleichzeitig aber darauf achten, dass die Staatsfinanzen gesund bleiben und die Staatsverschuldung maximal bei um die 30 Prozent des BIP liegt. Neue Sozialleistungen „für alle“ seien nicht zielführend, meinte Frieden. Vielmehr müssten neue Sozialleistungen gezielt eingesetzt werden, um den Menschen zu helfen, die sie wirklich brauchen.

Wir müssen bis 2030 bei mindestens 30 Prozent erneuerbare Energien ankommen. Luc Frieden, CSV-Spitzenkandidat

Klimawandel und erneuerbare Energien

Im Kampf gegen den Klimawandel setzt die CSV auf den Ausbau von erneuerbaren Energien. Mit einem Anteil von nur elf Prozent sei Luxemburg EU-weit unter den Schlusslichtern, meinte Frieden. „Wir müssen bis 2030 bei mindestens 30 Prozent ankommen.“ Erreichbar sei das nur durch den Ausbau aller Arten von erneuerbaren Energien und schnelleren Prozeduren. „Dabei müssen wir das richtige Gleichgewicht finden zwischen Natur-und Umweltschutz und anderen gesellschaftlichen Zielen.“ Des Weiteren soll das Prosumer-Prinzip (Produzent und Verbraucher) gefördert werden.

Mobilität und Digitalisierung

Die Mobilität verbessern möchte die CSV mit dem „schnellen“ Bau diverser Umgehungsstraßen, durch eine Erweiterung der Tramstrecke von Luxemburg-Stadt in die Randgemeinden und den Bau eines kohärenten Radwegenetzes. Im Bereich Digitalisierung sei schon einiges passiert, fand Luc Frieden, „dennoch bleibt noch ein weiter Weg zu gehen“.

