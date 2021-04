Die CSV möchte das Blatt wenden und mit einem neuen sechsköpfigen Führungsteam um Präsident Claude Wiseler und Generalsekretär Christophe Hansen durchstarten.

CSV wählt Claude Wiseler zum neuen Präsidenten

Michèle GANTENBEIN Die CSV möchte das Blatt wenden und mit einem neuen sechsköpfigen Führungsteam um Präsident Claude Wiseler und Generalsekretär Christophe Hansen durchstarten.

Nach den unschönen Querelen rund um den ehemaligen CSV-Präsidenten Frank Engel und die „Frëndeskreess“-Affäre stehen die Zeichen in der CSV nun auf Neuanfang mit dem früheren Spitzenkandidaten und jetzigen Abgeordneten Claude Wiseler als Parteipräsident und Elisabeth Margue als designierte Co-Präsidentin. Das Duo wird unterstützt von den beiden Vizepräsidenten Paul Galles und Anne Logelin sowie von Generalsekretär Christophe Hansen und der designierten Co-Generalsekretärin Stéphanie Weydert. Die neue, paritätisch besetzte Parteiführung will die CSV fit machen und auf das Superwahljahr 2023 vorbereiten, die einst stolze Volkspartei aus dem Tief und der Opposition herausholen.

Da für keinen Posten in der Parteispitze mehrere Kandidaturen vorlagen, war die Wahl am Samstag beim Nationalkongress im Kulturzentrum in Junglinster unspektakulär. Spannend war einzig, wie hoch die Zustimmung der Delegierten für die einzelnen Kandidaten sein würde. Präsident Claude Wiseler erhielt 84,6 Prozent von 475 Stimmen, Generalsekretär Christophe Hansen wurde mit 89,7 Prozent der Stimmen gewählt. Paul Galles erhielt 90,50 Prozent Zustimmung und Anne Logelin wurde mit 86 Prozent der Stimmen gewählt.

„Es ist immer Zeit für einen Neuanfang“, meinte der Vorsitzende des Kongressbüros, der Abgeordnete Léon Gloden, am Samstag zu Beginn des Wahlkongresses. Die CSV habe den Auftrag, sich in den Dienst der Bürger zu stellen und sich um die Probleme der Menschen zu kümmern.



Die neue Parteiführung möchte das nun tun, „als Team“, wie Claude Wiseler, der noch sichtlich mit seiner abflauenden Covid-Erkrankung zu kämpfen hatte, erklärte. Doch bevor das Fitnessprogramm zur Vorbereitung auf das Superwahljahr beginnt, möchte Wiseler die Partei von Altlasten befreien, parteiinterne Probleme aufarbeiten und die nötigen Schlussfolgerungen daraus ziehen.

Der CSV-Kongress fand in digitaler Form aus dem Kulturzentrum in Junglinster statt. Foto: Laurent Blum

Organisatorischer Umbau

Wiseler möchte die Kommunikation innerhalb der Partei und nach außen hin verbessern und kündigte einen organisatorischen Umbau an, um die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Parteigremien und Basisorgansiationen zu verbessern. So sollen wichtige politische Entscheidungen künftig vom Nationalkomitee und der Fraktion gemeinsam getroffen werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Partei nach außen mit einer gemeinsamen Stimme auftritt, und keine Alleingänge stattfinden, wie der des früheren Präsidenten Frank Engel, der die Partei mit seiner Idee einer Erbschafts- beziehungsweise Vermögenssteuer überrumpelt hatte.

Eine wichtige Neuerung wird die Verankerung der Doppelbesetzung von Führungsposten in den Statuten sein, sofern sich die Idee innerhalb der Partei durchsetzen kann. Die dafür notwendige Statutenänderung soll im Herbst bei einem außerordentlichen Kongress vorgenommen werden.

Frank Engel hatte den Schritt, Führungsposten doppelt zu besetzen, im Wort-Interview kritisiert. Ohne den früheren Präsidenten namentlich zu nennen, ging Wiseler auf die Kritik ein und meinte, die Doppelbesetzung sei keine Verwässerung von Verantwortung, sondern ein Teilen von Arbeit, das nötig sei, um sie zu bewältigen.

Ich habe meine Kandidatur nicht gestellt, um 2023 Spitzenkandidat zu werden. Claude Wiseler

Die Spitzenkandidatenfrage

Mit der Neuaufstellung der Partei stellt sich natürlich auch die Spitzenkandidatenfrage in ganz neuem Licht. „Ich habe meine Kandidatur nicht gestellt, um 2023 Spitzenkandidat zu werden“, stellte Claude Wiseler klar. Seine einzige Zielsetzung sei, die Partei auf Vordermann zu bringen und sie auf das Superwahljahr vorzubereiten. Ob - wie in der Vergangenheit - ein nationaler Spitzenkandidat ins Rennen geschickt wird, eine nationale Doppelspitze oder regionale Spitzenkandidaten, „mit dieser Frage werden wir uns sechs Monate vor den Wahlen beschäftigen“, erklärte Wiseler. Mit dieser Klarstellung ging Wiseler antizipativ vor, um „unnötige Diskussionen“ über die Spitzenkandidatenfrage zu vermeiden.

Die Bezirkspräsidenten Die Verjüngung wird auf der Bezirksebene fortgesetzt. Im Zentrum wurde Vincent Reding (28), Bürgermeister in Weiler-la-Tour, mit 97,3 Prozent der Stimmen zum neuen Bezirkspräsidenten gewählt und tritt damit die Nachfolge von Natalie Silva (40), Bürgermeisterin der Gemeinde Fels, an. Den Bezirk Norden leitet jetzt Jeff Boonen (35), der mit 94,3 Prozent der Stimmen gewählt wurde und das Amt von Christophe Hansen übernimmt. Im Osten wurde Max Hengel (43), Schöffe der Gemeinde Wormeldingen, mit 97,2 Prozent der Stimmen als Präsident bestätigt. Jean-Marie Wirth (56), Ratsmitglied in der Gemeinde Steinfort, wurde im Süden mit 94,8 Prozent der Stimmen als Präsident bestätigt.



