CSV-Vorsitz: Spautz verzichtet auf Kandidatur

Michèle GANTENBEIN Am Mittwoch übernahm Martine Hansen den CSV-Fraktionsvorsitz von Claude Wiseler, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Auch CSV-Präsident Marc Spautz verzichtet auf eine weitere Amtszeit als Parteivorsitzender.

Mit der Wahl Martine Hansens zur Fraktionschefin läutete die CSV am Mittwoch die personelle Erneuerung ein. Die Erneuerung wird sich nun in der Parteispitze fortsetzen. Wie Parteipräsident Marc Spautz am Donnerstagmorgen auf RTL Radio mitteilte, will er auf eine weitere Amtszeit als Parteivorsitzender verzichten. Damit ist der Weg frei für neue Kandidaten.



Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, sagte Spautz. Aber es sei wichtig, zu Beginn der Legislaturperiode den Weg frei zu machen für eine neue Mannschaft, "damit sie genügend Zeit hat, neue Akzente zu setzen und die Partei so aufzustellen, dass sie bei den nächsten Wahlen ein anderes Ergebnis einfahren kann". Marc Spautz war seit April 2014 Parteipräsident.



CSV: Der Neuanfang Wenn alles nach Plan läuft, steht am Mittwoch die neue Regierung. An dem Tag hat auch die CSV einen wichtigen Termin: Die Fraktion wählt ihren Vorsitzenden. Claude Wiseler tritt nicht mehr für den Fraktionsvorsitz an.

Im Gespräch für den Parteivorsitz ist der Abgeordnete und Hauptstadtschöffe Serge Wilmes, der bei den Kommunal- und Parlamentswahlen ein hervorragendes persönliches Ergebnis erzielt hatte. Auch der Europaabgeordnete Frank Engel hat Interesse am Parteivorsitz bekundet. Beide hatten ihre Kandidatur von der Entscheidung des amtierenden Parteipräsidenten abhängig gemacht.

Auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" bestätigte Frank Engel, dass er Interesse am Parteivorsitz habe und er seine Kandidatur aller Voraussicht nach stellen werde. Jetzt, da die CSV zum zweiten Mal in Folge in der Opposition sei, brauche sie einen Parteipräsidenten, der sich fulltime um die Partei kümmere. Sollte er zum Parteipräsidenten gewählt werden, tritt der Europaabgeordnete nicht mehr bei den Europawahlen an.



RTL-Informationen zufolge ist auch der frühere CSV-Minister Luc Frieden im Rennen um den Vorsitz der christlich-sozialen Volkspartei.



Am 26. Januar stimmt der Nationalkongress über die neue Parteispitze ab.