CSV und Déi Gréng streiten sich über Verbrenner-Aus ab 2035

Das Verbrenner-Aus ab 2035 steht fest. Christophe Hansen (CSV) von der EVP-Fraktion hat dagegen gestimmt - und sorgt damit auf Twitter für Aufruhr.

(FJ) – Das Verbrenner-Aus ist besiegelt. Ab 2035 sollen in Europa keine Pkws und Kleintransporter, die Treibhausgase ausstoßen, mehr zugelassen werden. Mit 340 Ja- gegen 279 Neinstimmen billigte am Dienstag das EU-Parlament in Straßburg die neuen CO₂-Vorgaben, wonach in der EU ab dem Jahr 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Eine Einigung der Mitgliedstaaten erfolgte bereits im Oktober vergangenen Jahres, bei dem Votum vom Dienstag handelte es sich um die formelle Zustimmung über die Einigung zwischen Parlament und Mitgliedstaaten.

Streitpunkt der Verhandlungen war vor allem die Frage, ob Autos, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden, als Ausnahme gelten und E-Fuels als nachhaltige Alternative zugelassen werden sollen. Bei den sogenannten E-Fuels handelt es sich um Arten von Kraftstoffen, die mithilfe von erneuerbaren Energien synthetisch hergestellt werden - um genauer zu sein: Ökostrom aus Wasser und Kohlendioxid. Vom EU-Parlament festgehalten wurde allerdings schlussendlich das Ziel von 100 Prozent elektrischen Fahrzeugen.

Eine Entscheidung, die der Luxemburger EVP-Abgeordnete Christophe Hansen (CSV) beim Votum am Dienstag nicht unterstützt hat. In den sozialen Netzwerken bekannte sich Hansen zwar zu dem Ziel, mindestens 15 Prozent emissionsfreie Pkws ab 2025 zu erreichen, allerdings wolle er kein „de facto Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035“ mittragen. „Die Forschung im Bereich E-Fuels und synthetische Kraftstoffe macht Quantensprünge, weshalb es hochgradig unverantwortlich ist, ein Kreuz über diese Technologien zu machen“, äußerte sich der Abgeordnete auf Twitter - was ihm Kritik vonseiten der Déi Gréng-Abgeordneten Stephanie Empain einbrachte.

Stéphanie Empain gibt dem EU-Abgeordneten Christophe Hansen eine Information mit auf den Weg: Mit nur einem Windrad könnten 1.600 E-Autos betrieben werden, allerdings nur 250 E-Fuel-Autos. Foto: Anouk Antony

Empain wirft CSV vor, „Petrolheads“ zufriedenstellen zu wollen

Empain teilte einen Tweet des deutschen EU-Abgeordneten Michael Bloss, der auf eine Grafik des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.) verweist, und markierte dabei Christophe Hansen. Aus der Grafik zu entnehmen: „Ein Windrad kann 1.600 E-Autos mit Energie versorgen … oder 250 E-Fuels-Autos“, weist Bloss in seinem Tweet hin. Die CSV solle diese „Basics in ihre Überlegungen integrieren“, bevor sie sich für E-Fuels starkmache, kritisierte Empain. „Es genügt nicht, ‚Verständnis für die Jungen‘ zu zeigen, dass ‚Politik so langsam ist‘, und dann selber auf EU-Ebene so zu bremsen, nur um ‚Petrolheads‘ zufriedenzustellen.“

Hansen reagierte auf den Tweet Empains und monierte dabei, die EU habe sich mit einer Zielsetzung von 100 Prozent E-Autos „keine Tür aufgelassen“. Die Automobilindustrie sei „sehr zufrieden“ mit der Entscheidung. Diese könnte nun „alles auf ein Pferd setzen“. „Auch die Atomlobby ist amused“, gibt Hansen zu bedenken. Zudem gab der Abgeordnete zu bedenken, dass Verbrenner ebenso mit Wasserstoff betrieben werden könnten, „wenn wir aber die Technologie jetzt bremsen, ist keinem dabei geholfen.“ Eine Position, die auch der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar in einem eigenen Tweet bekräftigt: „Eine Politik, die keine Alternativtechnologien zulässt, kann nur an die Wand fahren.“

Windräder „ineffizient“ und „teuer“?

Daraufhin entfachte unter dem Beitrag Empains eine weitere Nebendiskussion unter heimischen Politikern über die Kapazitäten von erneuerbaren Energien. Auf die Behauptungen eines Twitter-Users, Solaranlagen seien in Luxemburg „ineffizient“ und „teuer“, bezog der Piraten-Abgeordnete Sven Clement Position. „Meine Rooftop-Photovoltaikanlage wäre auch ohne Subsidien bei Marktpreisen rentabel. Bei einer Rückkehr der Investition nach 7,2 Jahren und einer Lebenszeit von 20 bis 25 Jahren ist das ein intelligentes Investment.“

Mit seiner Argumentation überzeugte der Pirat allerdings nicht den ADR-Politiker Tom Weidig, der daraufhin antwortete: „Ein Windrad kann keine 1.600 E-Autos versorgen, da es sich nicht um eine konstante Energiequelle handelt.“ Atomenergie allerdings schon - und würde dabei 7.000 Windräder ersetzen, behauptet Weidig. „Keine Ahnung von Science&Technology, aber den anderen sagen, wie die Realität ist und was sie zu machen haben“, kritisierte der ADR-Politiker.

