CSV-Süden: Jean-Marie Wirth übernimmt

Patrick BESCH Am Dienstagabend wurde Jean-Marie Wirth ohne Gegenkandidatur zum neuen Präsidenten der Südsektion der CSV benannt.

Im Osten, im Norden und im Zentrum hat sich das Personalkarussell der CSV schon gedreht. Und auch im Süden haben die Christsozialen jetzt einen neuen Präsidenten: Auf den nicht mehr angetretenen Félix Eischen folgt Jean-Marie Wirth. Der ehemalige Bürgermeister und aktueller Gemeinderat aus Steinfort wurde am Dienstagabend in Kehlen - als einziger Kandidat auf den Posten - mit 97,3 % der abgegebenen Stimmen zum Bezirkspräsidenten der CSV-Südsektion benannt.



Von 2011 bis 2017 war Wirth Bürgermeister der Südgemeinde Steinfort. Nach langjähriger LSAP-Dominanz war es der CSV bei den Gemeindewahlen im Herbst 2010 gelungen, die Wahlen für sich zu entscheiden. Im Oktober 2017 konnten die Christsozialen ihren Erfolg jedoch nicht wiederholen, sodass Wirth seinen Bürgermeisterposten für den eines Gemeinderates aufgeben musste. In seiner Zeit als Bürgermeister machte Wirth besonders in der Affäre um die geplante Flüchtlingsunterkunft in Steinfort auf sich aufmerksam.