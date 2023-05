„Zehn Jahre sozialistisch-dirigistische Gesundheitspolitik haben uns keinen Millimeter weitergebracht“, findet der CSV-Abgeordnete Claude Wiseler.

CSV zur Gesundheitspolitik

„Sozialistische Ideologie hat Gesundheitssystem kaputt gemacht“

Michèle GANTENBEIN „Zehn Jahre sozialistisch-dirigistische Gesundheitspolitik haben uns keinen Millimeter weitergebracht“, findet der CSV-Abgeordnete Claude Wiseler.

Die CSV ging am Dienstag bei einer Pressekonferenz hart mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) ins Gericht. Sie habe dringende Gesundheitsdossiers erst verschlafen, dann in Panik mit schlechten und nicht diskutierten Gesetzestexten reagiert. Der Dialog mit den Akteuren im Gesundheitssektor funktioniere nicht. Allen formalen Einwänden des Staatsrats zum Trotz halte sie am Kurs einer zentral gesteuerten sozialistischen Gesundheitspolitik fest.

Das Problem des Zugangs zu medizinischen Leistungen sei nicht angepackt und wichtige Entwicklungen in der Medizin (Virage ambulatoire, Telemedizin, hospitalisation à domicile) verpasst worden, so der gesundheitspolitische Sprecher, Claude Wiseler.

Im Zusammenhang mit der ambulanten Versorgung (virage ambulatoire) erwähnte Wiseler die IRM-Affäre auf Potaschberg. Die Installation sei 2017 beantragt worden, im Juli 2019 habe der Verwaltungsgerichtshof erklärt, dass die Bestimmung, wonach IRM-Untersuchungen den Spitälern vorbehalten sind, verfassungswidrig sei. „Mehr als drei Jahre später ist nichts passiert. Das Dossier wurde verfaulen gelassen“, so Wiseler.

Die Einrichtung von IRM in privaten Praxen nicht zu erlauben, verstoße unter anderem gegen Artikel 11 der Verfassung sowie gegen eine Reihe anderer Rechtsprinzipien. „Und was tut die Gesundheitsministerin? Sie verschleppt die Sache, macht massiven Druck und arbeitet dann in großer Panik einen Gesetzestext aus, um die IRM-Angelegenheit auf Potaschberg zu regeln und stellt die Leistungen unter Aufsicht der Spitäler. Das verstößt in unseren Augen gegen die freie Entwicklung der Medizin und gegen die Interessen der Patienten.“

Dem Staatsrat fehlen im Text valable Begründungen, warum es nur den Spitälern vorbehalten sein soll, medizinische Geräte wie IRM oder Scanner zu betreiben. Damit schränke man die verfassungsrechtlich garantierte freie Berufsausübung der Ärzte ein, so die Hohe Körperschaft, die die Regierung auffordert, den Text zu überarbeiten und die Einschränkung ausreichend zu begründen. Wenn nicht, werde der Staatsrat die Dispens der zweiten Abstimmung im Parlament verweigern.

Neben dem Staatsrat hagelte es auch Kritik vom Collège médical, der in seinem Gutachten darauf hinweist, dass der Text am Gesundheitstisch nicht diskutiert und der Collège médical nicht konsultiert worden sei. Auch die Wettbewerbsbehörde kritisiert den Gesetzesentwurf und schreibt in ihrem Gutachten, die Bevormundung durch Krankenhauszentren stelle eine ungerechtfertigte Behinderung der Handels- und Gewerbefreiheit dar.

Die Ministerin hätte schon vor Jahren einen anderen Weg einschlagen können. Claude Wiseler, CSV

Zum kritischen Gutachten des Staatsrats hatte Ministerin Paulette Lenert auf RTL gesagt, ihr Ziel sei gewesen, eine einfache und pragmatische Lösung zu finden. „Wenn dieser Weg nicht fruchten sollte, muss man sich bewusst sein, dass es sicher länger dauern wird, wenn wir Regeln für den außerklinischen Bereich schaffen müssen.“

Wiseler meinte dazu, es sei genug Zeit verloren gegangen. „Die Ministerin hätte schon vor Jahren einen anderen Weg einschlagen können. Wegen ihrer falschen Entscheidungen sind wir nicht weitergekommen und jetzt sollen wir auf diesem Weg auch noch weitergehen.“

Die CNS und die App der AMMD

LCGB-Präsident Patrick Dury hatte in seiner Rede am 1. Mai die fehlende Digitalisierung im Gesundheitswesen kritisiert. Wiseler legte am Dienstag nach. Im Bereich Digitalisierung seien die Dinge „massiv verschleppt“ und die von der Ärztevereinigung AMMD entwickelte App, über die es ein Abkommen mit der CNS gab, blockiert worden.

Die App sei wichtig, sagte Wiseler. Mit der App könnten die Patienten nicht nur Arztrechnungen bezahlen, sondern auch Arzttermine vereinbaren und ihre Dokumente selber verwalten und teilen.

Die Ministerin führt das Gesundheitssystem durch ihr Nicht-Handeln in eine Sackgasse. Claude Wiseler, CSV

Doch die CNS stellt sich quer, mit dem Argument, die App sei nicht mit der elektronischen Patientenakte (DSP, dossier de soins partagé) der CNS kompatibel, und hat die Ärzteschaft gegen sich aufgebracht. Die AMMD fordert eine einheitliche Lösung und hat der Regierung vor einer knappen Woche ein Ultimatum gestellt, das in einer Woche ausläuft.

„Das Ganze ist ein Trauerspiel“, sagte Wiseler. „Die Ministerin führt das Gesundheitssystem durch ihr Nicht-Handeln in eine Sackgasse. Die zukunftsorientierte Medizin, die wir jetzt machen müssten, wird durch den Mangel total blockiert.“

Sein Fazit: „Zehn Jahre sozialistisch-dirigistische Gesundheitspolitik haben uns keinen Millimeter weitergebracht.“

