Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) hat Anpassungen am Naturschutzgesetz in Aussicht gestellt. Die CSV hat klare Vorstellungen, was geändert werden muss.

Politik 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Naturschutzgesetz

CSV: „Schluss mit Willkür“

Michèle GANTENBEIN Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) hat Anpassungen am Naturschutzgesetz in Aussicht gestellt. Die CSV hat klare Vorstellungen, was geändert werden muss.