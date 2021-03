CSV-Präsidentschaft: Der Kampf ist eröffnet

Frank Engels Vorschläge für die künftige Ausrichtung der CSV eröffnen den Kampf um die Parteispitze. Fraktionschefin Martine Hansen gibt sich bedeckt.

Noch bis Anfang der Woche herrschte bei der CSV Schweigen im Walde, wenn es um den Parteivorsitz ging. Am Dienstag wandte sich dann der aktuelle Vorsitzende Frank Engel mit einem 16-seitigen Rundschreiben an die Parteibasis. Darin beschreibt er nicht nur ein Projekt für die CSV bis 2023 und darüber hinaus, sondern erklärt auch seine Bereitschaft für eine zweite Amtszeit. Damit ist das Rennen um den Parteivorsitz, das auf einem digitalen Kongress am 24. April entschieden wird, eröffnet.

Engel unterteilt seine Vorschläge in sechs Kategorien ...