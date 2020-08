In einem Interview mit dem Online-Magazin "Reporter" hatte CSV-Präsident Frank Engel sich für eine Vermögenssteuer respektive für eine Erbschaftssteuer in direkter Linie ausgesprochen. Das Pikante daran: Der Rest der Partei war nicht informiert und lehnt den Vorschlag ab.

CSV: Partei widerspricht ihrem Präsidenten

Danielle SCHUMACHER In einem Interview mit dem Online-Magazin "Reporter" hatte CSV-Präsident Frank Engel sich für eine Vermögenssteuer respektive für eine Erbschaftssteuer in direkter Linie ausgesprochen. Das Pikante daran: Der Rest der Partei war nicht informiert und lehnt den Vorschlag ab.

„Für die CSV gilt weiterhin das vom CSV-Nationalkongress beschlossene Wahlprogramm von 2018, das in Sachen Steuern unmissverständlich Position bezieht: Wir (die CSV) sagen Nein zur Einführung der Vermögenssteuer für Privatpersonen. Eine Erbschaftssteuer in direkter Linie ist für die CSV kein Thema.“

Mit diesen zwei Sätzen reagiert die CSV am Samstag auf Aussagen ihres eigenen Präsidenten. Frank Engel hatte am 18. August gegenüber dem Online-Magazin „Reporter“ betont, die CSV müsse ihr soziales Profil stärken. Die Christsozialen müssten wieder die Partei der „kleinen und normalen Leute“ werden. Und um dies zu erreichen, hatte er eine Vermögens- beziehungsweise eine Erbschaftssteuer in direkter Linie, aber auch eine Finanztransaktionssteuer ins Spiel gebracht.

Vor allem in Krisenzeiten müsse der Staat Einnahmen generieren, um dann mit den zur Verfügung stehenden Geldern, jenen Menschen unter die Arme zu greifen, die wirklich Unterstützung brauchen: „Wir brauchen eine Politik zugunsten von jenen Bürgern, die Unterstützung am meisten nötig haben“, so Engel gegenüber „Reporter“. Es war übrigens die CSV, die die Vermögensteuer für Privatleute 2005 abgeschafft hatte.

Das Pikante daran, der Vorsitzende hatte seine Aussagen offensichtlich zuvor nicht mit den Parteigremien und der Fraktion abgesprochen. Denn bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung des Gesprächs reagierten diverse CSV-Abgeordnete verschnupft.

Und nun folgte also das Kommuniqué, in dem die Partei ihrem Vorsitzenden klar widerspricht und auf die Beschlüsse des Parteitags und auf das Wahlprogramm von 2018 verweist. Wer genau die Mitteilung verfasst hat, ist unklar. Am Samstagmorgen hatten sich die Fraktionsmitglieder in einer Videokonferenz ausgetauscht.

