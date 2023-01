Die Dynamik im Wohnungsbausektor ist eingebrochen. Um Investoren nicht zusätzlich zu verunsichern, fordert die CSV ein Moratorium für die geplante Mietreform.

Wohnungskrise

CSV: „Mietreform gehört in die Schublade"

Hohe Energie- und Materialkosten verteuern den Wohnungsbau. Dazu kommen höhere Schuldzinsen und - wenn es nach der Regierung geht - bald auch noch ein niedrigerer Mietendeckel. Das schreckt Investoren ab. Dabei werden Wohnungen, vor allem Mietwohnungen, dringend gebraucht.

Deckelung der Mieten auf 3,5 Prozent des investierten Kapitals Beim geplanten Mietgesetz hat die Regierung einige Anpassungen vorgenommen. Die Miete darf künftig maximal 3,5 Prozent des investierten Kapitals betragen.

Die CSV hält diese Politik für kontraproduktiv. „Der Gesetzesentwurf ist zu einem Zeitpunkt gekommen, wo die Aktivität im Bausektor brach liegt“, sagt CSV-Co-Präsidentin Elisabeth Margue am Freitag bei einer Pressekonferenz. Der Text habe zu einem großen Durcheinander und zu Unsicherheit auf dem Markt geführt und gehöre „in die Schublade“. Gleichzeitig aber müsse weiter und separat zum Mietgesetz an einer Regelung für Wohngemeinschaften gearbeitet werden. „Viele junge Menschen leben in Wohngemeinschaften und es ist wichtig, für rechtliche Sicherheit zu sorgen“, so die Co-Parteipräsidentin.

Wenn nicht genug gebaut wird, werden die Immobilienpreise weiter massiv steigen, befürchtet die CSV. Foto: Shutterstock

Staatliche Investitionen dringender denn je

Der Staat müsse jetzt massiv in den Bau von Wohnungen investieren und die privaten Investoren mit ins Boot nehmen, da die öffentlichen Bauträger es alleine nicht schaffen, meint die Co-Präsidentin. So sollten ins Stocken geratene private Bauprojekte zu fairen Bedingungen vom Staat übernommen und weitergeführt werden. Auch sollten Privatinvestoren, die in erschwinglichen Wohnraum und besonders in erschwingliche Mietwohnungen investieren, von den staatlichen Wohnungsbeihilfen (Aides à la pierre) profitieren können. Über den Souveränitätsfonds könnten zusätzliche, für einen Investitionsschub nötige Gelder freigeschaltet werden, so Margue.

In den kommenden Jahren entsteht ein Vakuum, sodass - selbst wenn die Baudynamik wieder anzieht - keine Projekte umgesetzt werden können. Marc Lies, wohnungsbaupolitischer Sprecher

Député-Maire Marc Lies hat derweil nachgeforscht und herausgefunden, dass in den vergangenen neun Jahren knapp 3.000 staatlich geförderte Wohnungen gebaut worden seien. Versprochen hatte die Regierung im Jahr 2014 10.000 Wohnungen bis 2025.

Lies hat wenig Hoffnung, dass der neue Pacte logement, der im Juli 2021 vom Parlament verabschiedet worden war, die Situation verbessern wird. Zum einen sei das „Programme d'action local logement“ (PAL), das die Gemeinden erstellen müssen, um aufzuzeigen, wie sie sich längerfristig entwickeln wollen, ein bürokratisches Ungetüm.

Ein anderes Problem sei Artikel 29bis, der besagt, dass bei neuen Teilbebauungsplänen (PAP Nouveau quartier) ein gewisser Anteil der Wohnungen an die öffentliche Hand übertragen werden muss. Der Artikel ist Mitte Februar 2022 in Kraft getreten, was dazu geführt hat, dass seither kaum neue PAP eingereicht wurden. Wie Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) im November 2022 auf eine Anfrage der CSV erklärt hatte, wurden zwischen Februar und Oktober 2022 lediglich drei neue PAP (48 erschwingliche Wohnungen) eingereicht. Lies zufolge entsteht in den kommenden Jahren ein Vakuum, „sodass - selbst wenn die Baudynamik wieder anzieht - keine Projekte umgesetzt werden können“.

Es ist ein Fehler, bei den ohnehin hohen Wohnpreisen die Menschen noch zusätzlich steuerlich zu belasten. Gilles Roth, Co-Fraktionschef

Steuerliche Entlastungen wichtiger denn je

„Es ist ein Fehler, bei den ohnehin hohen Wohnpreisen die Menschen noch zusätzlich steuerlich zu belasten“, gibt Co-Fraktionschef Gilles Roth zu bedenken. Um gegenzusteuern und den Zugang zu einem Eigenheim zu erleichtern, schlägt die CSV eine Reihe von steuerlichen Maßnahmen vor: die Erhöhung des TVA-Freibetrags von 50.000 auf 100.000 Euro, die Wiedereinführung des TVA-Satzes von drei Prozent (heute 17 Prozent) auf Zweitwohnungen, die Erhöhung des Steuerkredits „Bëllegen Akt“ von 20.000 auf 50.000 Euro sowie eine Verdopplung der steuerlich absetzbaren Obergrenze für Schuldzinsen auf einem Eigenheim. Sie liegt Roth zufolge heute in den ersten fünf Jahren bei 2.000 Euro pro Person in einem Haushalt.

Das Risiko, dass die Preise weiter steigen, ist real und wir sehen, dass die Regierung nichts unternimmt, um gegenzusteuern. Claude Wiseler, Co-Präsident

Aktuell können Investoren, die mit Immobilien spekulieren, vom demi-taux global (20 Prozent) auf dem Veräußerungsgewinn profitieren, wenn sie ihre Objekte nach zwei Jahren verkaufen. Um die Spekulation etwas einzudämmen, schlägt die CSV vor, dass der günstige Steuersatz erst nach fünf Jahren greifen sollte. Wer seine Immobilie vorher verkauft, muss den vollen Steuersatz (40 Prozent) auf dem Gewinn zahlen.

Wohnungskrise: Die falsche Politik zum falschen Zeitpunkt Obwohl die Politik seit Monaten um den Rückgang der Bauaktivität - besonders im Wohnungsbau - weiß, hat sie Maßnahmen beschlossen, die die Aktivität weiter bremsen.

„Regierung unternimmt nichts“

„2013 war die Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht gut, aber sie hat sich in den vergangenen zehn Jahren dramatisch verschlechtert“, sagt Co-Präsident Claude Wiseler. Nicht alles sei hausgemacht, gibt er zu. Dennoch habe die Regierung eine Reihe von kontraproduktiven Entscheidungen getroffen, die der Situation extrem schaden. „Die Konsequenzen werden wir in den kommenden Jahren erleben. Das Risiko, dass die Preise weiter steigen, ist real und wir sehen, dass die Regierung nichts unternimmt, um gegenzusteuern“.

