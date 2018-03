Beim Konvent in Ettelbrück haben die CSV-Delegierten grünes Licht für die Kandidaten für die Wahlen im Herbst gegeben.

CSV-Kandidaten stehen fest

Mit Spannung war darauf gewartet worden. Nun ist es offiziell: Die Delegierten des CSV-Parteitages haben die Kandidaten für die Parlamentswahlen im Herbst gutgeheißen.



Süden

Marc Spautz (54), Sylvie Andrich-Duval (59), Nancy Arendt (48), Anouk Boever-Thill (40), Christine Doerner (65), Félix Eischen (52), Pierrot Feiereisen (50), Jean-Marie Halsdorf (61), Michèle Hansen-Houllard (34), Serge Hoffmann (51), Michèle Kayser-Wengler (57), Nico Keiffer (56), Françoise Kemp (26), Arnaud Maroldt (30), Pierre Melina (61), Georges Mischo (43), Nathalie Morgenthaler (38), Marianne Pesch-Dondelinger (59), Gilles Roth (51), Tom Ulveling (58), Christian Weis (32), Michel Wolter (55), Laurent Zeimet (43).

Diese Liste wurde mit einer Zustimmung von 94,9 Prozent angenommen.



Zentrum

Claude Wiseler (58), Diane Adehm (47), Maurice Bauer (46), Alex Donnersbach (26), Paul Galles (44), Claudine Konsbrück (51), Marc Lies (49), Elisabeth Margue (27), Simone Massard-Stitz (54), Martine Mergen (61), Laurent Mosar (60), Nico Pündel (52), Vincent Reding (25), Viviane Reding (66), François Sauber (53), Nadine Schares (35), Nathalie Silva (37), Claude Steinmetz (50), Fred Ternes (30), Serge Wilmes (35), Marion Zovilé (57).

Diese Liste wurde mit einer Zustimmung von 95,3 Prozent angenommen.

Osten

Françoise Hetto (57), Christian Dublin (48), Léon Gloden (45), Max Hengel (40), Octavie Modert (51), Yves Wengler (54), Stéphanie Weydert (33).

Diese Liste wurde mit einer Zustimmung von 97,2 Prozent angenommen.

Norden

Martine Hansen (52), Jeff Boonen (32), Sonja Conzemius (31), Emile Eicher (62), Aly Kaes (62), Annie Nickels-Theis (45), Jean-Paul Schaaf (52), Marco Schank (63), Charel Weiler (31).

Diese Liste wurde mit einer Zustimmung von 92,3 Prozent angenommen.

45 Kandidaten waren in den Bezirken bestimmt worden, 15 Listenplätze hat der CSV-Weisenrat vergeben. Unter den Kandidaten sind 24 Frauen und elf aus der CSJ. In den vier Bezirken führt jeweils ein Kandidat die Liste an. Im Zentrum ist die Spitzenkandidat Claude Wiseler, im Süden Parteipräsident Marc Spautz, im Norden die Abgeordnete Martine Hansen und im Osten die frühere Ministerin Françoise Hetto.



Geschlossenheit und Zusammenhalt



In einem Wahljahr ist das Interesse natürlich ganz besonders groß. Die Däichhal in Ettelbrück war denn auch bis auf den letzten Platz besetzt. Gut 1.000 Delegierte nahmen am Samstag an dem CSV-Konvent teil, der in diesem Jahr zusammen mit den Bezirkskongressen abgehalten wurde.



Spitzenkandidat Claude Wiseler zusammen mit der EU-Abgeordneten Viviane Reding. Foto: Guy Jallay

Für den Präsidenten des Konvents, Luc Frieden, ist die hohe Zahl der Delegierten, die sich für den Parteitag eingefunden haben, ein deutliches Zeichen für die Geschlossenheit der CSV. Geschlossenheit, Zusammenhalt, Mannschaft und Team waren denn auch die Wörter, die sich geradezu mantra-artig durch die Ansprachen der Redner zogen. "Zesummen fir de Wiessel", ist denn auch das Motto, unter dem die Christsozialen in die Wahlen ziehen. Allein könne Spitzenkandidat Claude Wiseler die Wahlen nicht gewinne, so Parteipräsident Marc Spautz bei der Vorstellung der 60 Kandidaten. Nach der Kandidatenkür wird nun das Wahlprogramm ausgearbeitet. Im Sommer soll das Dokument vorgestellt werden.

Verantwortung übernehmen



Auch der Spitzenkandidat stellte den Zusammenhalt in den Mittelpunkt seiner Rede. "Wir haben eine Mannschaft, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen", so Claude Wiseler bei der Vorstellung der Kandidaten.



