CSV: Im Tal der Tränen

Frank Engel hat es in zwei Jahren nicht geschafft, sich als Parteileader und Teamplayer zu etablieren. Dass die CSV in dauerhafter Disharmonie lebt, hat nicht nur der Parteipräsident zu veranworten.

Es ist kein Grund zum Feiern. Nicht für die Partei. Nicht für ihren Präsidenten.

Am 26. Januar 2019, vor zwei Jahren, wählten die CSV-Delegierten Frank Engel in einer Kampfabstimmung zu ihrem neuen Vorsitzenden. Mit einer packenden Rede, in der er sich als wortgewaltiger Oppositionspolitiker inszenierte, ebnete sich der Außenseiter den Weg in das prestigeträchtige Präsidentenamt.

Doch der damals angedeuteten Aufbruchstimmung sollte kein Aufbruch folgen ...