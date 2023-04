Plus zwei Sitze für die CSV. Der Frieden-Effekt macht sich in der Sonndesfro bemerkbar. Ein Ziel könnte der Spitzenkandidat damit dennoch verfehlen.

Sonndesfro: CSV gewinnt, Blau-Rot-Grün behält Mehrheit

Plus 3,8 Prozent, plus zwei Sitze: Die CSV darf sich als Gewinner der jüngsten Sonndesfro betrachten. Mit 17 Sitzen und 27,1 Prozent sind sie wieder die mit Abstand stärkste Fraktion. Die Spitzenkandidatur von Luc Frieden trägt für die Christlich-Sozialen demnach ihre Früchte.

In Sitzen kommt die Partei wieder auf ihr Sonndesfro-Ergebnis vom Juni 2021, prozentual reicht das Resultat an Juni 2020 heran (27,5).



Allerdings fällt der Frieden-Effekt vorerst überschaubar aus. Denn zum Ergebnis der Sonndesfro gehört auch, dass Blau-Rot-Grün weiterhin über eine parlamentarische Mehrheit verfügt (31 Sitze), zum dritten Mal in Folge. Kommt dieses Ergebnis am 8. Oktober zustande, könnte Luc Frieden eines seiner beiden Wahlziele aufgrund der Arithmetik verfehlen – die CSV zurück in die Regierungsverantwortung führen.

Zudem bleibt die CSV ein Stück weit hinter ihrem Wahlergebnis aus 2018 zurück: Damals landete die Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Claude Wiseler bei 28,9 Prozent und 21 Sitzen.

Der große Sonndesfro-Verlierer heißt diesmal LSAP. Die Sozialisten büßen 2,8 Prozent ein, was mit einem Minus von einem Sitz einhergeht. Zumindest in Prozenten liegt die LSAP wie schon im November 2022 vor der DP, die ihrerseits ein Minus von 1,3 Prozent und einem Sitz verzeichnet. Die Chancen der Sozialisten, im Fall einer Neuauflage des derzeitigen Dreierbündnisses den Posten des Premierministers zu beanspruchen, bleiben demnach intakt.

Die Grünen als aktueller Juniorpartner können ihr Abschneiden vom Herbst vorigen Jahres bestätigen und verbleiben bei acht Mandaten im Parlament.

Einmal mehr liefert die Sonndesfro kein Resultat, mit dem rechnerisch eine Zweier-Koalition möglich ist. Dies war zuletzt im November 2020 mit Schwarz-Blau und 31 Sitzen der Fall. Neben Blau-Rot-Grün beziehungsweise Rot-Blau-Grün sind Dreier-Regierungen mit CSV, LSAP und DP (40 Sitze), CSV, LSAP und Déi Gréng (37) sowie CSV, DP und Déi Gréng (36) möglich.

Sonndesfro: LSAP überholt die DP Blau-Rot-Grün baut ihre Mehrheit auf 33 Sitze aus. Mit 13 Mandaten wird die LSAP die stärkste der Regierungsparteien. Eine der Oppositionsparteien verliert einen Sitz.

Die Piraten bestätigen ihre Position als fünfte parlamentarische Kraft. Wie schon im November 2021 ist ihr Ergebnis zweistellig und zum vierten Mal in Folge gestehen ihnen die Wähler Fraktionsstärke zu. Für eine Regierungsbeteiligung, von der die Piraten träumen, reicht es nur, wenn die CSV mit im Koalitionsboot sitzt. Dann sind alternativ CSV-LSAP-Piraten (35 Sitze), CSV-DP-Piraten (34) oder CSV-Déi Gréng-Piraten (31) vorstellbar.

Koalitionsträume mit der CSV hegt ihrerseits die ADR. Ohne die LSAP oder die DP als drittem Partner (33 beziehungsweise 32 Sitze) wird dieser Traum, rechnerisch gesehen, jedoch platzen. Einmal mehr lassen die Wähler die ADR an der Fraktionsstärke (fünf Mandate) scheitern; zuletzt bescherte die Sonndesfro der Reformpartei im November 2019 sechs Sitze.

Déi Lénk fallen unter ihr Wahlergebnis vom Oktober 2018 zurück. Damals kamen sie auf fünf Prozent; diesmal sind es 4,3 Prozent, was einem Minus von 1,5 Punkten gegenüber November 2022 entspricht. Zumindest können sie ihre Sitzzahl bestätigen.

Von einem Sitzgewinn ist Fokus im April 2023 weit entfernt. Zwei Prozent Wählerzustimmung bedeuten für die junge, ambitionierte Partei zwar ein Plus von 0,5 Punkten gegenüber November 2022; ein Sitz in einem der beiden großen Bezirke ist jedoch erst ab mindestens vier Prozent realistisch. Bei seiner ersten Sonndesfro-Abfrage landete Fokus im Sommer 2022 bei 2,9 Prozent.

Sonndesfro: Die Vorgehensweise Nach den Wahlen im Oktober 2018 haben Ilres und Kantar Public Deutschland eine umfangreiche Analyse des Wahlverhaltens durchgeführt und ein Modell entwickelt, das dem luxemburgischen Wahlsystem Rechnung trägt. Im Vergleich zur Sonndesfro vom Juni 2018 hat sich einiges geändert. Es wird eine landesweite Sonndesfro publiziert, die den aktuellen nationalen Stimmungstrend der jeweiligen Parteien in Prozenten widerspiegelt. Die Sitze, die die einzelnen Parteien erhalten, werden weiterhin auf Wahlbezirksebene gerechnet und aufaddiert, um eine Zusammensetzung des Parlaments zu ermitteln, falls am nächsten Sonntag Wahlen wären. Dieses neue Modell berücksichtigt außerdem das Panaschieren sowie die Parteiidentifikation der Wähler. Die aktuellen Ergebnisse sind nicht mit den Ergebnissen der letzten Sonndesfro vom Juni 2018 vergleichbar. Zum Vergleich wurde daher das offiziöse landesweite Wahlergebnis vom Oktober 2018 herangezogen. Die Ergebnisse der Sonntagsfrage spiegeln die Stimmung zum Zeitpunkt der Erhebung wider. Es handelt sich also nicht um eine Wahlprognose. Für die Sonndesfro von „Luxemburger Wort“ und RTL wurden zwischen dem 23. März und 6. April 2023 1.885 wahlberechtigte Personen (356 im Osten, 387 im Norden, 665 im Süden, 477 im Zentrum) von Ilres befragt. Die Befragung erfolgte über Telefon (Festnetz: 901, Mobil: 400) und Online (584), die Auswertung der anonymisierten Rohdaten erfolgte durch Kantar Public Deutschland. Die Fehlermarge liegt zwischen +/– 1 und +/– 2,3 Prozent. Die Angaben zur Methode wurden bei der Alia (alia.lu) hinterlegt.

