CSV geht mit Doppelspitze in die Europawahlen

Die CSV hat am Samstagvormittag in Hesperingen ihre sechs Kandidaten für die Europawahlen 2019 vorgestellt. Spitzenkandidaten sind Christophe Hansen und Isabel Wiseler-Lima.

Die CSV hat am Samstagvormittag in Hesperingen ihre sechs Kandidaten für die Europawahlen 2019 vorgestellt. Spitzenkandidaten sind Christophe Hansen und Isabel Wiseler-Lima.

Die CSV zieht mit mehreren neuen Gesichtern in den Europawahlkampf. Der amtierende Europaabgeordnete Christophe Hansen und die hauptstädtische Schöffin Isabel Wiseler-Lima führen die Liste der Christsozialen bei den im Mai stattfindenden Europawahlen an. Dies gab die Partei am Samstagmorgen anlässlich einer Präsentation im Kulturzentrum von Hesperingen bekannt.



Außerdem kandidieren Stefano d'Agostino, Schöffen in der Gemeinde Mertzig, Romain Osweiler, Bürgermeister von Rosport-Mompach, Liane Felten, Mitglied des Gemeinderats von Grevenmacher, sowie Martine Kemp, die auf Wunsch der CSJ nominiert wurde und u ...