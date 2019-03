Die CSV hat sich am Samstag im Kulturzentrum von Grevenmacher auf den anstehenden Europawahlkampf eingestimmt – mit dem Slogan „Fir d'Mënschen an Europa“.

Politik 31 5 Min.

CSV Europakongress: Frank Engel gegen Orban

Steve BISSEN Die CSV hat sich am Samstag im Kulturzentrum von Grevenmacher auf den anstehenden Europawahlkampf eingestimmt – mit dem Slogan „Fir d'Mënschen an Europa“.

Die CSV hat sich am Samstag im Kulturzentrum von Grevenmacher auf den anstehenden Europawahlkampf eingestimmt – mit dem Slogan „Fir d'Mënschen an Europa“. Neben dem Wahlprogramm äußerte sich CSV-Parteipräsident Frank Engel nochmals unmißverständlich zum Fall Orban.



Das Rennen ist eröffnet Die Parteien starten in den Europa-Wahlkampf. Nach den Kongressen von DP, Grünen, LSAP, ADR und Déi Lénk wird deutlich, welche Themen den Wahlkampf bestimmen werden. Ganz oben auf der Agenda stehen soziale Fragen, aber auch der Klimawandel.

Mit dem Slogan „Fir d'Mënschen an Europa“ ziehen die Christsozialen in den Europawahlkampf. Nachdem die sechs Kandidaten bereits vor zwei Wochen nominiert wurden, stand am Samstag das Wahlprogramm und die politische Aktualität auf der Tagesordnung des CSV-Europakongresses im Kulturzentrum in Grevenmacher, wo sich rund 250 Parteimitglieder versammelt hatten. Neben EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war auch Joseph Daul – Präsident der Europäischen Volkspartei (EVP) – anwesend.

Umgang mit Viktor Orbans Fidesz-Partei

EVP-Spitze schlägt offiziell Suspendierung Orbans vor Wie weiter mit der Partei des ungarischen Regierungschefs Orban? Die Entscheidung im Führungsgremium der Europäischen Volkspartei steht bevor.

Dabei stand Dauls Anwesenheit in der Funktion als EVP-Präsident bis vor kurzem noch auf der Kippe. Der Grund: Daul hatte seinen Rücktritt vom Vorsitz für den Fall angekündigt, dass die EVP keine Einigung im Umgang mit Viktor Orbans Fidesz-Partei finden würde. In Grevenmacher zeigte sich Daul entsprechend erleichtert, dass die EVP am vergangenen Mittwoch eine Kompromisslösung gefunden hat, auch wenn diese „den einen nicht weit genug, den anderen zu weit geht“. Alles andere hätte zu einem „Auseinanderbrechen der Europäischen Volkspartei“ geführt, so Daul – und das unmittelbar vor den Europawahlen.

„Bei der nächsten Entgleisung ist Orban draußen“

Mit der vorübergehenden Suspendierung der EVP-Mitgliedschaft und der parallelen Kontrolle durch ein parteininternes Gremium kann auch CSV-Parteipräsident Frank Engel leben, da diese an strenge Bedingungen geknüpft sei. Er stellte aber auch klar: „Bei der nächsten Entgleisung ist Orban draußen“. Für Engel ist es nur eine Frage der Zeit, bis es dazu kommt. Mit „solchen Leuten“ wolle man nichts zu tun haben. Die wiederholten Angriffe auf die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz seien nicht hinnehmbar. Dementsprechend möchten die Christsozialen in Zukunft eine schärfere Gangart gegen jene einschlagen, die die Grundwerte der Europäischen Union mit Füßen treten.

Keine Kompromisse in Sachen Rechtsstaatlichkeit

Vor allem in puncto Rechtsstaatlichkeit wollen die Christsozialen keine Kompromisse eingehen. „Die Rechsstaatlichkeit darf nicht in Frage gestellt werden“, betonte Isabel Wiseler-Lima – die zusammen mit Christophe Hansen die CSV-Liste für die Europawahlen anführt und die Eckpunkte des Europawahlprogramms vorstellte. Wiederhölte Verstöße gegen diese Prinzipien „müssen Sanktionen folgen“ - auch finanzieller Natur, so Wiseler-Lima. So soll die Auszahlung von Geldern aus dem Europäischen Strukturfonds an jene EU-Länder künftig ausgesetzt werden, falls diese sich nicht an die europäischen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit halten.

„Digitalsteuer“

In den Zentrum ihres Wahlkampfs wollen die Christsozialen außerdem das Thema Digitalisierung stellen – Stichwort „Digitalsteuer“. Die CSV will in erster Linie die großen internationalen Player wie Google, Facebook, Amazon und Co an die Kandare nehmen, da diese zurzeit aufgrund ausgeklügelter Steuersparmodelle nur sehr wenig Geld an den Fiskus abtreten müssen. Potenzielle Einnahmen, die einerseits in den Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie transeuropäische Transportnetze und andererseits in einen Fonds zur Abfederung der Globalisierungsfolgen fließen sollen. Daneben sollen die finanziellen Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Erforschung neuer umweltfreundlicher Technologien deutlich erhöht werden.

31 Christophe Hansen, Isabel Wiseler-Santos Lima und Martine Hansen. Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Christophe Hansen, Isabel Wiseler-Santos Lima und Martine Hansen. Gerry Huberty Joseph Daul, Astride Lulleng und Ady Richard Gerry Huberty Elisabeth Margue und Joseph Daul Gerry Huberty Elisabeth Margue, Joseph Daul und Frank Engel. Gerry Huberty Gerry Huberty Frank Engel und Jean-Claude Juncker Gerry Huberty Frank Engel Gerry Huberty Frank Engel Gerry Huberty Joseph Daul und Jean-Claude Juncker. Gerry Huberty Joseph Daul und Jean-Claude Juncker. Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Frank Engel Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Laurent Mosar, Claude Wiseler und Fernand Boden. Gerry Huberty Gerry Huberty Christophe Hansen,Isabel Wiseler-Santos Lima, Stefano d' Agostino, Liane Felten, Martine Keup, Romain Osweiler und Felix Eischen. Gerry Huberty Christophe Hansen,Isabel Wiseler-Santos Lima, Stefano d' Agostino, Liane Felten, Martine Keup, Romain Osweiler und Felix Eischen. Gerry Huberty Gerry Huberty Joseph Daul Gerry Huberty Gerry Huberty/Luxemburger Wort Die CSV-Europawahlkandidaten: Romain Oswald, Isabel Wiseler-Santos Lima, Christophe Hansen, Martine Keup, Stefano d'Agostino, Liane Felten. Gerry Huberty Gerry Huberty

Europa müsse seinen Bürgern wieder „einen konkreten Mehrwert“ liefern, um das Erstarken populistischer Kräfte in der Union und Politikverdrossenheit gegenüber Brüssel langfristig zu bekämpfen. Denn die meisten Errungenschaften der EU – wie offene Grenzen und freier Warenverkehr - seien mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden. Wie der erfahrene Politprofi Joseph Daul treffend bemerkte. „Die Menschen interessieren sich nur für den Zug, der zu spät kommt, aber nicht für den Zug, der pünktlich eintrifft.“

Radio Latina: Isabel Wiseler-Lima démissionne A la suite de sa désignation comme tête de liste de son parti politique pour les élections européennes, Isabel Wiseler-Lima a démissionné mardi de ses fonctions au Comité de gérance de Radio Latina.

Mit Blick auf die Uneinigkeit der EU-Länder in Sachen Migrations- und Flüchtlingspolitik erteilen die Christsozialen einer Politik der Abschottung nach außen eine klare Absage. „Europa war immer ein Kontinent der Migration“ und das werde auch künftig so bleiben, betonte Engel. Zwar könne man „nicht alles Leid der Welt in der EU aufnehmen“, aber jenen Menschen, die verfolgt werden und um ihr Leben fürchten müßen, müße die EU auch in Zukunft „eine offene Tür“ anbieten.

Engel weist Kritik an Kandidatenliste zurück

Engel ging auch nochmals auf die jüngst in der Presse geäußerte Kritik an der Zusammenstellung der Kandidatenliste ein. Zur Erinnerung: Vor zwei Wochen wurden Christophe Hansen, Isabel Wiseler-Lima, Liane Felten, Stefano d'Agostino, Romain Osweiler und Martine Kemp im Kulturzentrum von Hesperingen für die Europawahlen nominiert. Der Vorwurf: Nur wenig bekannte Gesichter, die der CSV aufgrund des stark auf Persönlichkeiten ausgerichteten luxemburgischen Wahlsystems erheblich Stimmen kosten könnten. Christophe Hansen ist der Kandidat mit Erfahrung in Brüssel.

Engel weist Kritik an CSV-Liste für Europawahlen zurück Zu viele unbekannte Kandidaten - so die Kritik an der CSV-Liste für die Europawahlen. Für Frank Engel ist dies aber ein Teil des Erneuerungsprozesses der Partei.

Eine Kritik, die Engel nicht nachvollziehen kann, der seine Partei gewappnet sieht für die Europawahlen. Personelle Erneuerung könne halt nur über den Weg neuer Kandidaten führen, so Engel. Deshalb sei man „froh und stolz über die Zusammenstellung der Liste mit Kandidaten, die für Europa brennen“ anstatt rein auf Stimmenmaximierung mittels landesweit bekannter Mandatäre zu setzen. Es handele sich um „eine ehrliche Liste“.

Ziel: Drei Mandate verteidigen

Ausgelobtes Ziel bleibt die Verteidigung ihrer drei Mandate im EU-Parlament. Und dabei können bereits geringe, prozentuale Stimmenverschiebungen zu erheblichen Veränderungen bei der Sitzverteilung führen. In diesem Zusammenhang erinnerte Engel nochmals an die Europawahlen von 1999 und 2009. 1999 kam die CSV auf 31,65 Prozent der Stimmen und errang damit zwei Sitze im EU-Parlament. 2009 lag ihr prozentualer Stimmenanteil etwas niedriger – bei 31,32 Prozent – und dennoch konnte die CSV drei anstatt nur zwei Sitze erobern.

Bei den nun anstehenden Europawahlen könnte der CSV zugute kommen, dass der zunehmende Parteienwettberb und die damit einhergehende Zersplitterung der Wählerstimmen die relativ stärkste Partei – aller Vorrausicht nach die CSV – bei der Mandatsverteilung überproportional begünstigt. Demnach ist Verteidigung ihrer drei bisherigen Sitze ein durchaus realistisches Ziel, auch wenn es wohl schwierig werden wird, an das Traumergebnis von 37,65 Prozent der Stimmen bei den Europawahlen von 2014 heranzukommen. Nach ihrem „Gesellenstück“ am Samstag muss sich die neu gewählte Parteispitze nun den detaillierten Planungen für den anstehenden Wahlkampf widmen.