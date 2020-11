CSV: "Ein typisches Minister-Meisch-Projekt"

Die CSV ist empört über das Vorhaben von Claude Meisch (DP), Schulleitungen für Vertreter aus der Privatwirtschaft zu öffnen. Die Gewerkschaften haben eine Protestkundgebung für Mittwoch angekündigt.

Die CSV ist empört über das Vorhaben von Claude Meisch (DP), Schulleitungen für Vertreter aus der Privatwirtschaft zu öffnen. Die Gewerkschaften haben eine Protestkundgebung für Mittwoch angekündigt.

In der Politik, vor allem aber im Bildungswesen, regt sich heftiger Widerstand gegen den Gesetzentwurf 7662, der den Zugang zu Direktionsposten im Sekundarschulwesen erleichtert und die Zulassungsbedingungen massiv herunterschraubt. Das „Luxemburger Wort“ hatte Anfang vergangener Woche über das Thema berichtet. Zwar ist das Gesetz in einer ersten Phase auf vier spezialisierte Lyzeen begrenzt, aber es kann zu einem späteren Zeitpunkt auf andere Lyzeen ausgeweitet werden.

Bei einer Pressekonferenz am Montag erklärte CSV-Fraktionschefin Martine Hansen zusammen mit ihrem Vorgänger Claude Wiseler, warum sie über das Gesetz und die Vorgehensweise von Bildungsminister Claude Meisch (DP) so empört ist. Dass ein Schuldirektor künftig nicht die drei Amtssprachen beherrschen, keinen Master vorweisen und keinerlei Kenntnisse des Schulsystems oder pädagogische Erfahrung haben muss, ist für die CSV ein totales No-Go.

Das Gesetz diskriminiert Kandidaten aus dem öffentlichen Dienst. Sie müssen Kriterien erfüllen, die von Vertretern aus der Privatwirtschaft nicht verlangt werden, wie Martine Hansen erklärt. „Staatsbeamte und Staatsangestellte müssen in der A-Karriere sein, um Schuldirektor werden zu können. Personen aus dem Privatsektor brauchen lediglich einen Bachelor oder einen Meisterbrief.“

„Mit diesem Gesetz kann ein Lehrbeauftragter, der den Stage zum Lehrer nicht absolviert oder nicht geschafft hat, künftig Schuldirektor werden. Mit diesem Gesetz kann auch ein x-beliebiger Staatsbeamte, der vom Unterrichtswesen keine Ahnung hat, Schuldirektor werden“, so Hansen, “also auch ehemalige Fraktionsmitarbeiter, die von einem Minister zum Ersten Regierungsrat ernannt und somit in den Staatsdienst aufgenommen worden sind“. „Und mit diesem Gesetz kann der Leiter einer privaten Kindertagesstätte Direktor der Erzieherschule werden, ohne auch nur die geringste Ahnung von schulorganisatorischen Dingen zu haben.“

„Ein Florist aus der Privatwirtschaft kann Leiter der Ackerbauschule werden. Ein Florist, der sich dazu entschlossen hat, in den Staatsdienst zu wechseln, um dort als Lehrer zu arbeiten, der also das Zulassungsexamen und den Lehrer-Stage gemacht hat, kann nicht Direktor der Ackerbauschule werden, weil er nicht der A-Karriere angehört“, so Hansen. „Das Gesetz stellt also eine direkte Diskriminierung der Staatsbediensteten dar“, so die Fraktionschefin der CSV.

Hansen meinte des Weiteren, das Gesetz basiere auf falschen Behauptungen. Der Minister argumentiert im Gesetzentwurf, es sei zunehmend schwierig, geeignete Kandidaten zu finden. „Dieses Argument ist aus der Luft gegriffen“, meinte Hansen. Der Direktorposten in der Erzieherschule LTPES - das LTPES ist eine der vier im Gesetz visierten spezialisierten Schulen - sei noch nicht ausgeschrieben. „Also kann der Minister auch nicht behaupten, er finde keine geeigneten Kandidaten“, schlussfolgerte Hansen.

Zu besetzende Posten werden auf www.govjobs.lu ausgeschrieben. Interessant ist in dem Kontext, dass beispielsweise der Direktorposten der Ackerbauschule (Lycée technique agricole) dort unter den aktuell geltenden Bedingungen ausgeschrieben ist - das Mandat des aktuellen Direktors wird 2021 aller Voraussicht nach verlängert -, nicht aber der Direktorposten des LTPES, der in naher Zukunft neu besetzt werden muss, weil der amtierende Direktor Henri Welschbillig Ende 2020 in Rente geht. Die Erklärung: Der Posten ist nicht ausgeschrieben, weil der Minister wahrscheinlich eine bestimmte Person dort unterbringen möchte, die die aktuellen Bedingungen nicht erfüllt. Deshalb braucht er das Gesetz.

Die CSV spricht sich vehement gegen die geplante Privatisierung aus, man sei aber für den Kontakt zwischen Schulen und Berufswelt. „Ein Schuldirektor muss Kontakt zu dem jeweiligen Berufszweig haben. Aber er muss vor allem das Schulsystem kennen, Unterrichtserfahrung haben und mit der Schulorganisation klar kommen“, so Hansen.

Kritik gab es aber auch an der Vorgehensweise des Bildungsministers, der es nicht für nötig gehalten habe, zumindest mit den betroffenen Schuldirektoren über seine Pläne zu sprechen. „Unter Mady Delvaux wäre so etwas nie passiert“, so Hansen. „Sie hat nicht immer alles umsetzen können, was sie wollte. Aber wenigstens hat sie auf die Schulpartner gehört.“ Ganz anders Claude Meisch: „Er hat nicht mit den betroffenen Schuldirektoren gesprochen, nicht mit den Lehrern und nicht mit den Gewerkschaften. Er boxt einfach durch, was er will.“

Bildungsminister unter Druck Der Bildungsminister steht enorm unter Druck, wie man an den zahlreichen Pressemitteilungen und Wortmeldungen der vergangenen Tage, unter anderem auch in den sozialen Medien sehen konnte. Folgende Gruppierungen haben die Politik aufgefordert, gegen den Gesetzentwurf zu stimmen beziehungsweise den Entwurf von der Tagesordnung zu nehmen: Die Staatsbeamtengewerkschaft CGFP mit ihrer Unterorganisationen Féduse, Die Studentenvereinigung Unel, die Lehrergewerkschaften SEW/OGBL und Apess, die Vereinigung der Lehrbeauftragten Acen und die Vereinigung der professeurs-ingénieurs und professeurs-architectes (Alpia). Die Féduse/CGFP hat zusammen mit der Vereinigung der Sekundarschuldirektoren (ADIL) einen offenen Brief an die Parlamentarier geschickt und fordert sie zum Rückzug des Gesetzentwurfs auf. Sowohl das Schulcomité der Ackerbauschule (LTA) als auch das Schulcomité der Erzieherschule LTPES widersetzen sich in einem Schreiben den Plänen des Ministers. Am Wochenende hat ein Lehrer eine Facebook-Gruppe gegründet, der innerhalb von 24 Stunden knapp 2.000 Mitglieder beigetreten sind, um gegen das Vorhaben zu protestieren. Auch die ADR lehnt den Gesetzentwurf kategorisch ab. Der Bildungsminister ist so sehr unter Druck, dass er sich am Montag genötigt sah, das Gesetz in einer Pressemitteilung zu verteidigen.





